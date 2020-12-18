Assassin's Creed Syndicate Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Heyecanla beklenen Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Syndicate'in resmi sistem gereksinimleri oyun severlerle paylaşıldı. Ubisoft'un popüler açık dünya tabanlı aksiyon oyunu serisinin sistem gereksinimleri her zaman ortalamanın üzerinde olmuştu.

Yeni nesil oyun konsollarının çıkmasının ardından Assassin's Creed oyunlarının PC versiyonlarının artan grafik kalitesiyle beraber sistem gereksinimleri de yükselmiş minimum 4 GB RAM sahibi olmak şart olmuştu. Peki Assassin's Creed Syndicate sistem gereksinimleri için durum nasıl olacak?

Oyunun sistem gerkesinimlerine göz atıldığında herhangi bir düşüş olmadığı, aksine sistem gereksinimlerinin bir tık daha yukarı çekildiği görülebiliyor. İşte Assassin's Creed Syndicate'in PC versiyonunun minimum sistem gereksinimleri:

Assassin's Creed Syndicate Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5 2400s ya da AMD FX 6350

Intel Core i5 2400s ya da AMD FX 6350 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270

Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Assassin's Creed Syndicate Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 3770 ya da AMD FX-8350

Intel Core i7 3770 ya da AMD FX-8350 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280X

Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Ubisoft daha önceki Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi Assassin's Creed Syndicate de Nvidia'ya özel grafik seçenekleri sunacak. TXAA, HBAO+ ve yumuşak gölgeler oyunun biraz daha güzel görünmesine yardımcı olacak. Oyun AMD CrossFire ve Nvidia SLI teknolojilerini de destekliyor.

Assassin's Creed Syndicate 19 Kasım'da resmi olarak çıkış yapıyor.