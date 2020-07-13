Assassin's Creed serisinin sıradaki oyunu Assassin's Creed Valhalla olacak. Geçtiğimiz mayıs ayı içinde yapılan canlı yayının sonundaki duyuruya göre bu defa Viking çağına gideceğiz. Ubisoft, bu zamana kadar oyun hakkında birçok tanıtım yapmıştı. Ne var ki bir soru bu zamana kadar hiçbir şekilde cevabını bulmamıştı: "Bu oyun ne zaman çıkacak?" Öte taraftan Ubisoft Forward, cevabın verildiği yayın oldu ve yayın sırasında Assassin's Creed Valhalla çıkış tarihi duyuruldu.

Assassin's Creed Valhalla Ne Zaman Çıkacak?

Tercihinize göre cinsiyeti erkek veya kadın olabilecek Eivor, sonu gelmeyen bir savaş ve azalan kaynaklar yüzünden Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri olacak ve yolculuklar grubu, Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına geçirecek.

Hikaye boyunca, grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Bu süreçte de Viking savaşçılarının çatışma stilini tam olarak yansıtacak şekilde revizyondan geçirilmiş olan sistem sayesinde tercihen aynı anda balta ve kılıç dahil iki silahı birden veya bir elinizde silah ve diğer elinizde kalkan kullanarak çok daha fazla düşman çeşidi ile çarpışabilir veya Hidden Blade ile işinizi gizlice halledebilirsiniz.

Elinizdeki az miktardaki kaynaklarınız ile rıhtımdan gözünüze herhangi bir noktaya daha fazla kaynak için kadırganız ile akınlar düzenleyebileceksiniz. Bununla birlikte, sadece daha fazla kaynak için değil Sakson kalelerine ve ordularına karşı akınlar da yapabileceksiniz. Elde edeceğiniz kaynaklar, etkinizi bir yandan da büyüteceğiniz yerleşkenizin ötesine geçirmiş olacak.

Vikingler olarak İngiltere topraklarının kontrolü için verilen güç savaşının ortasında yeni yerleşkenizi kurup genişletmeye çalışırken, Wessex kralı Aelfred dahil Sakson direnişleri ile karşılaşacak ve Eivor olarak her şeye rağmen Valhallah salonunu görüş alanınızda tutmaya devam etmeye çalışacaksınız.

Assassin's Creed Valhalla oyunundaki gerek savaşlarda gerekse de diyaloglar sırasında farklı seçimler yapabileceksiniz ve bu seçimleriniz de zafere giden yolda farklı adımlar olacak ve sizi farklı bitişlere ulaştıracak.

Ubisoft tarafından daha önceden paylaşılan detaylarda, serinin yeni oyununda avcılık, bar oyunları ve İskandinav geleneklerinden Viking rap savaşları olarak da bilinen söz düellolarına katılabileceksiniz.

Assassin's Creed Valhalla'nın Çıkış Tarihi Sonunda Duyuruldu

Assassin's Creed Valhalla çıkış tarihi aslında önceki gün Instagram üzerinden erken yapılan paylaşım ile sızdırılmıştı ama Ubisoft Forward sırasında resmiyet kazandırıldı. Viking çağında geçecek olan oyun, 17 Kasım 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise bu tarihten az bir süre sonra oyuncuların beğenisine sunulacak.

Aynı Watch Dogs: Legion oyununda olduğunu gibi, eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alırsanız, ek bir ücret ödemeden PlayStation 5 veya Smart Delivery sayesinde Xbox Series X versiyonuna yükseltme yapabileceksiniz.

Ubisoft ve Ubisoft Montreal tarafından yayınlanan yarım saatlik oynanış videosunu ve ön bakış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.