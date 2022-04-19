Assassin's Creed Valhalla'nın 1.5.1 Güncellemesi Yeni İçerikler Getiriyor

Assassin's Creed Valhalla merakla beklenen yeni 1.5.1 güncellemesini aldı. Güncelleme genel hatlarıyla yepyeni içerikler ve bazı düzeltmeler sunuyor.

Ubisoft bugün Assassin's Creed Valhalla için yeni güncellemenin yayınlandığını duyurdu. Yeni güncelleme, Mastery Challenge Pack 2 ile daha fazla Viking temalı gizli aksiyon ve Ostara Festivali'nin bir parçası olarak sınırlı süreli ödüller ekliyor. Güncelleme ayrıca bazı genel oyun geliştirmeleri de sunuyor.

Mastery Challenge Pack 2; savaş ve gizlilik becerilerinizi test etmek için yeni bir boss savaşı ve üç ek tapınak ekliyor. Valkyrie Zırh setinin yanı sıra silahlar, dövmeler ve kozmetikler de dâhil olmak üzere yeni ganimetler sizleri bekliyor. Mastery Challenge Pack 2'ye katılmak için güç seviyenizin 221 veya üzerinde olması ve Uninvited Guests (Davetsiz Misafirler) ana görevini ve Mastery Challenge Pack 1'deki hikâye görevini tamamlamış olmanız gerekiyor.

1.5.1 Güncellemesi ile Birlikte Ostara Festivali Oyuna Ekleniyor

Bu arada Ostara Festivali de 21 Nisan ile 12 Mayıs arasında oyun içinde mevcut olacak. Festival etkinliklerine katılmak size özel silahlar kazandıracak. Oyunda nispeten yeni olsanız bile festivale katılabilirsiniz.

Ubisoft ayrıca güncelleme notlarında ayrıntılı olarak açıkladığı bir dizi küçük hata düzeltmelerinin ve iyileştirmelerin de yapıldığını belirtti. Güncelleme notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

1.5.1 güncellemesi önceki güncellemeler gibi boyut olarak biraz yüksek. Ubisoft'un paylaşmış olduğu, tüm platformlardaki 1.5.1 güncellemesinin boyutları şu şekilde: