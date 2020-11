Bu Asteroit Dünya Atmosferini Sıyırarak Geçti

NASA ve Hawaii'deki gök bilimcilerin son keşfine göre 10 metre büyüklüğündeki asteroit Dünya atmosferini sıyırdı. Dünya'ya, SpaceX Starlink takımyıldızından bile daha çok yaklaşan bu asteroitin tehlike yaratıp yaratmayacağı merak ediliyor.

Gök bilimciler her geçen gün gökyüzün daha iyi teknolojiyle seyrediyorlar ve bu nedenle Dünya'ya yaklaşan küçük asteroitleri bile görebiliyorlar. Hawaii'de Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System(ATLAS) araştırması yapan gökbilimciler, 14 Kasım 2020'de yeni bir asteroitin yaklaştığını tespit ettiler. Asteroitin yörüngesinin analizinden sonra, en yakın yaklaşımının 13 Kasım Cuma günü gerçekleştiğini fark ettiler.

2020 VT4 asteroiti olarak tanımlanan bu cismin büyüklüğü 16 ila 36 fit (5-11 metre) arasında tahmin ediliyor. Uzay kayası, Dünya'nın yüzeyinden sadece 240 mil (386 kilometre) uzaklıktan geçerek bir nevi atmosfer yüzeyini sıyırarak geçti. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu ve SpaceX Starlink takımyıldızı dahil olmak üzere alçak yörüngedeki nesnelerden bile daha yakın bir mesafe.

Araştırmacılara göre 2020 VT4 asteroitinin en yakın yaklaşımı 13 Kasım'da Güney Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşti. Saatte 30.014 mil (48.303 km / s) hızla hareket eden bu asteroit, Ağustos ayında yaklaşan 2020 QG asteroinin rekorundan çok daha yakın bir mesafeyle Dünya atmosferini ziyaret etti.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ