Bu Asteroit Dünya Atmosferini Sıyırarak Geçti

NASA ve Hawaii'deki gök bilimcilerin son keşfine göre 10 metre büyüklüğündeki asteroit Dünya atmosferini sıyırdı. Dünya'ya, SpaceX Starlink takımyıldızından bile daha çok yaklaşan bu asteroitin tehlike yaratıp yaratmayacağı merak ediliyor.

Gök bilimciler her geçen gün gökyüzün daha iyi teknolojiyle seyrediyorlar ve bu nedenle Dünya'ya yaklaşan küçük asteroitleri bile görebiliyorlar. Hawaii'de Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System(ATLAS) araştırması yapan gökbilimciler, 14 Kasım 2020'de yeni bir asteroitin yaklaştığını tespit ettiler. Asteroitin yörüngesinin analizinden sonra, en yakın yaklaşımının 13 Kasım Cuma günü gerçekleştiğini fark ettiler.

10 metre büyüklüğündeki asteroit Dünya atmosferini sıyırdı

2020 VT4 asteroiti olarak tanımlanan bu cismin büyüklüğü 16 ila 36 fit (5-11 metre) arasında tahmin ediliyor. Uzay kayası, Dünya'nın yüzeyinden sadece 240 mil (386 kilometre) uzaklıktan geçerek bir nevi atmosfer yüzeyini sıyırarak geçti. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu ve SpaceX Starlink takımyıldızı dahil olmak üzere alçak yörüngedeki nesnelerden bile daha yakın bir mesafe.

Araştırmacılara göre 2020 VT4 asteroitinin en yakın yaklaşımı 13 Kasım'da Güney Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşti. Saatte 30.014 mil (48.303 km / s) hızla hareket eden bu asteroit, Ağustos ayında yaklaşan 2020 QG asteroinin rekorundan çok daha yakın bir mesafeyle Dünya atmosferini ziyaret etti.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ — Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020

Gözlemler 2020 VT4'ün her 1,5 yılda bir Güneş etrafında dönüşünü tamamlayan Apollo tipi bir asteroit olduğunu gösterdi. Bununla birlikte Dünya'nın yerçekimi yüzünden yörüngesi bozulan asteroitin artık 10 aylık yörüngeye sahip olacağı belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca Dünya'nın tehlike altında olup olmadığını da yanıtladı. Gök bilimcilere göre Dünya tehlikede değil, çünkü bu büyüklükteki bir uzay kayasının Dünya'ya bozulmadan ulaşma şansı bulunmuyor. Eğer 2020 VT4 asteroiti atmosferdeki 50 ila 70 millik parçalanma yüksekliğine daha yakın olsaydı, sürtünme nedeniyle büyük ölçüde buharlaştığını görecektik.

Şaşırtıcı geliyor olabilir ancak bu asteroit bile Dünya'ya yaklaşma konusunda rekora imza atamadı. Pek çok göktaşının Dünya'nın üst atmosferinden geçip uzaya geri döndüğü biliniyor. 1972'de Great Daylight Fireball yerden 57 km yüksekliğe kadar yaklaşmış ancak atmosfer sayesinde önemli miktarda kütle kaybına uğramıştı.