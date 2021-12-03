Farklı görevler kapsamında uzaydan toplanan asteroit örneklerinde su bulundu. Öyle ki bir metreküp asteroit tozu, 20 litreye kadar su içerebilir. Güneş Sistemi'nde dolaşan tüm asteroitlerde su olabilir mi? İşte Güneş rüzgarının etkileri.

Yaklaşık on yıl önce, Ay'ın yüzeyinde oldukça fazla miktarda su olduğunu keşfettiğimizde şaşırmıştık. Ay'ın atmosfere sahip olmadığı ve herhangi bir suyu kaynatmaya yetecek kadar Güneş radyasyonuna maruz kaldığı düşünüldüğünde, bu suyun oraya nasıl geldiği bilinmiyordu.

O sırada sunulan açıklamalardan biri, Güneş rüzgarının Güneş Sistemi'ne sabit bir proton akışı göndermesi ve bu protonların su üretmek için Ay ile etkileşime girebilmesiydi.

Asteroit örneklerinde su bulundu ama nasıl?

Japonya'nın Hayabusa misyonu tarafından elde edilen bazı materyallerle çalışan araştırmacılar, Güneş rüzgarı tarafından taşınmaya uygun, ince, su açısından zengin bir tabakanın bulunduğunu keşfetti.

Asteroit 25143 Itokawa, bir asteroidin ilk defa başarılı bir şekilde getirilmesi hedefiydi. Itokawa, asteroitler arasındaki çarpışmalarla üretilen ve daha sonra yer çekimi tarafından yavaşça bir araya toplanan küçük parçalardan oluştuğu için "moloz yığını" olarak adlandırıldı.

Uluslararası araştırma ekibi, Dünya'ya dönen bazı parçaları aldı ve çeşitli görüntüleme tekniklerine tabi tuttu. Araştırmacılar, en dıştaki 40 ila 180 nanometrelik kayanın, yüksek enerjili radyasyon bombardımanı nedeniyle uzaydaki zamanları tarafından dönüştürüldüğünü belirledi.

Bu bölge ayrıca yüksek seviyelerde su ve hidroksil iyonlarına (OH-) sahipti. Bu bulgu, suyun güneş rüzgarındaki protonlar ile kayaların kendisindeki silikat bakımından zengin materyaller arasındaki etkileşimle üretildiği fikriyle tutarlı.

Araştırmacılar, Güneş rüzgarı tarafından dönüştürülen malzemenin derinliğine dayanarak, farklı boyutlardaki parçacıklardaki su miktarını hesaplayabildi. Asteroit üzerindeki toz halindeki regolitin her metreküpünde tahmini olarak 20 litre su bulunuyor.

Bu yüksek fraksiyonun mümkün olduğu, çünkü Itokawa üzerindeki tüm moloz yığınının çarpışmalarla dolu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, iç kısımda bir şey gömülü olsa bile, geçmişte Güneş rüzgarına maruz kaldığı neredeyse kesin.

Son olarak, araştırmacılar sürecin tamamlanmadığını belirtiyor. Şu anda her yıl uzaydan tahminen 30.000 ton toz tanesi düşüyor. Bu küçük parçacıklar, Güneş rüzgarına maruz kalan her şey arasında kütle başına en yüksek miktarda suya sahip olacak.