Astım Hastalığı Beyin Tümörü Gelişimini Engelliyor

Astım hastalığı ile beyin tümörü arasındaki bağlantı ilk defa kanıtlandı. İlk olarak 15 yıl önce ortaya atılan bir iddia, geçtiğimiz günlerde fareler üzerinde test edildi. Beyin ile akciğer arasındaki ilginç yol ortaya çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nörologlar, astımı olan insanların neden daha az beyin tümörüne yakalandıklarını nihayet anladıklarını düşünüyor. Astım ve beyin tümörleri arasındaki ilginç bağlantı, ilk olarak yaklaşık 15 yıl önce küresel epidemiyolojik araştırmalarda ortaya çıkmaya başladı. Ancak akciğeri beyne bağlayan uygun bir mekanizma olmadığı için bazı uzmanlar bulguları reddetti.

Yeni bir çalışma, ilişkinin her şeye rağmen gerçek olabileceğini gösteriyor. 2015 yılında nörologlar, optik beyin yollarında tümöre genetik olarak yatkın olan bazı çocukların, genel popülasyondan beklenilen oranda astım geliştirmediğini belirten bir çalışma yayınladı.

Daha fazla araştırma bu çocuklardaki tümörlerin, optik sinir ile beyindeki T hücreleri ve mikroglia olarak bilinen bazı bağışıklık hücreleri arasındaki bir etkileşim tarafından yönlendirildiğine dair kanıtlar buldu. Astımın genellikle T-hücresi aracılı bir inflamatuar hastalık olduğu düşünüldüğünde, nörologlar bu bağışıklık hücrelerinin iki durumun nasıl bağlantılı olduğunu merak etmeye başladı.

Astım hastalığı beyin tümörünü durduruyor mu?

Bu fikri test etmek için fare modellerine yöneldiler. Fareleri optik sinir tümörlerine yatkın olacak şekilde genetik olarak değiştirdikten sonra, 4 ve 6 haftalıkken yavrularda astımı denediler. İlginç bir şekilde astımı tetiklenen fareler, 3. ve 6. aylarda beyin tümörü göstermedi. Astımı olmayan fareler ise beklenen beyin kanseri gelişimini gösterdi.

Her iki fare grubuna daha yakından bakıldığında, gerçekten de T hücrelerinin davranışında belirgin bir fark ortaya çıktı. Washington Üniversitesinden nörolog David Gutmann, "T hücrelerini kandırıp beyne girdiklerinde astım T hücreleri olduklarını düşünmeleri için kandırabilirsek, böylece artık beyin tümörü oluşumunu ve büyümesini engelleyebiliriz." dedi.

Geçmişte yapılan araştırmalara göre farelerin akciğerlerindeki T hücrelerinin decorin olarak bilinen bir protein üretmesi durdurulduğunda, hayvanlar solunum sistemlerinde daha az iltihaplanma gösteriyordu. Mevcut çalışmada astımlı fareler ayrıca dalaklarının, lenf düğümlerinin ve optik sinirlerinin T-hücrelerinde decorin ekspresyonunun arttığını gösterdi. Bu, vücudun T hücrelerinde decorin ekspresyonunun benzer şekilde arttığı astımlı insanlarda sonuçlarla eşleşmekte.