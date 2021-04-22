Türk Araştırmacılar Buldu: Astım İlacı Covid-19'u Tedavi Edebilir

Astım ilacı Covid-19 tedavisine umut oldu. Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak yürüttüğü son çalışma, astım ve alerijye karşı tercih edilen bir molekülün Koronavirüs tedavisinde de işe yarayabileceğini gösteriyor.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde geliştirilen ve dünyada bir ilki temsil eden proje, astım ve alerijye karşı kullanılan ilaçların Covid-19'u tedavi edebileceğini gösterdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Durdağı'nın yürütücü, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve İlaç Keşif ve Geliştirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Güzel'in koordinatör olduğu çalışmada, Montelukast adlı molekülün virüsün hücreye girmesini engellediği fark edildi.

Astım ilacı Covid-19 tedavisine umut oldu

Koronavirüse karşı 15 bin proteini taradıklarını ifade eden Prof. Dr. Durdağı, "Bunlar hem virüsün sağlıklı hücreye girerken kullanmış olduğu hedef proteinler hem de hücre içerisinde çoğalmasını sağlayan proteinler. Öne çıkan moleküller için de biyolojik testler ve virüs nötralizasyon testleri yapıldı" dedi.

Prof. Dr. Durdağı'nın açıklamasına göre, molekül kullanıldığında virüsün etkisinin ötelendiği gözlemlendi. Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 aktivitesi 8 saate kadar ötelenirken, virüsün hücreye bulaşması ise 20 saat boyunca durdurabiliyor.

"Çalışmaya öncelikle FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı var olan moleküller ve Türkiye'deki ruhsatlı ilaçlardan oluşan bir kütüphane ile başladık. Molekül kütüphanemizi klinik aşamada denenen moleküllerle genişlettik. Toplam molekül sayısını 15 bine çıkarttık. Bu var olan ilaç ve ilaç adayı moleküller zaten birçok preklinik ve klinik aşamayı tamamladığından yan etki profilleri ve etki mekanizmaları çok iyi biliniyor. 15 bin molekülü koronavirüste önemli hedef proteinlerde taradık. Bunlar arasında biyokimyasal testler yapıldı. TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilen virüs nötralizasyon testlerinde bir tane molekülümüzün ciddi anlamda koronavirüse karşı etkin olduğunu ortaya koyduk. Önce molekül sağlıklı hücre ile etkileştirilip daha sonra virus ile enfekte edildiğinde virüsün aktivitesini 8 saate kadar ötelediği bulundu. Virüs sağlıklı hücreyi enfekte ettikten sonra molekül kullanıldığında ise 20 saate kadar virüsün etkisini ötelediğini gördük."

Faz-2 çalışmaları için hastanelerle iletişime geçtiklerini belirten Prof. Dr. Durdağı, Montelukast adlı molekülün astım ve alerji tedavilerinde yoğunlukla kullanılan bir ilaç olduğunu belirtti. 1998 yılından bu yana kullanımda olan molekül, 8 farklı hastanede 380 gönüllü hasta üzerinde test edilecek.