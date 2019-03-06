Aston Martin, Akıllı Telefonunuzu Otomobilin Multimedya Ekranı Olarak Kullanacak

İngiltere merkezli otomobil üreticisi Aston Martin, üç yeni otomobil modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Söz konusu araçlar; Vanquish Vision konsept (kod adı AM9) modeli, AM-RB 003 hiper otomobili ve Lagonda All-Terrain konsept modeli olarak adlandırılıyor.

Vanquish Vision konsepti, iki yıldır üretimde olan Aston Martin Vanquish modelinden sonra Vanquish ismini farklı bir boyuta taşıyarak yeniden canlandırıyor. 2022 yılında yollarda olması beklenen bu modelin gelişiyle, Aston Martin ilk defa ortadan motorlu bir modelin seri üretimini yapmış olacak. Aracın ikiz turboşarjlı motorunun kapasitesi henüz belirtilmemiş olsa da, diğer otomobil üreticilerinin ürettiği benzer motorların boyutları göz önüne alındığında, yaklaşık 3.0 litrelik bir motor olması muhtemel görünüyor.

Aston Martin’in AM-RB 003 hiper otomobili ise (eski adıyla Project 003), tam bir yakıt canavarı olarak dikkat çekiyor. AM9 ile aynı motora sahip olarak gelecek olan bu model, markanın basın tanıtım yazısındaki ifadelere göre, bünyesinde doğrudan F1'den alınmış konseptler ve teknolojiler barındıracak ve bu sayede en gelişmiş hiper otomobillere bile kafa tutabilecek. Ancak ilginç bir şekilde bu hiper otomobilde dokunmatik bir multimedya ekranı bulunmayacak (muhtemelen aracı mümkün olduğunca hafifletmek için). Bunun yerine, aracın sahibi kendi akıllı telefonunu panele yerleştirip sabitleyebilecek ve bu sayede navigasyonu kullanmak ya da Spotify’dan müzik dinlemek gibi şeyleri yapabilecek. Şimdilik diğer özellikleri bilinmeyen AM-RB 003 adlı bu hiper otomobilin 2021 yılında yollardaki yerini alması bekleniyor.

Aston Martin’in üzerinde çalıştığı üçüncü model ise Lagonda All-Terrain isimli bir konsept. Bu model, Aston Martin’in tamamen elektrikli araçlar üreten lüks bir markaya dönüşümünde odak noktası konumunda yer alıyor. Aracın iç hacmindeki genişlik, bu modelde sunulan en önemli avantajlardan birisini oluşturuyor. Marka, elektrikli otomobillerde içten yanmalı motora gerek olmamasından kaynaklanan ekstra boşluktan oldukça iyi bir şekilde faydalanmış. İçten yanmalı motorun olmayışı ve bataryaların aracın zeminine monte edilmesiyle birlikte, Lagonda All-Terrain’in içerisinde aşırı derecede ferahlık sağlayan çok geniş bir alan yaratılmış.

Dış kısma geçildiğinde ise, aracın son derece fütüristik bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Lagonda hakkında AutoCar’a konuşan Aston Martin’in Patronu Andy Palmer, "Aracın görünümü, onu teknoloji girişimcileri için son derece uygun bir otomobil yapıyor. Bentley ya da Rolls-Royce kullananlardan bahsetmiyorum, Tesla sürücülerinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı. Bu model hakkında da şimdilik çok fazla detay bilinmiyor. Ancak iddialara göre Aston Martin, Lagonda All-Terrain’in üretim versiyonunun sadece elektrik gücüyle yaklaşık 650 km’lik mesafe kat edebilmesini ve hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 15 dakikada tamamen şarj olabilmesini hedefliyor.