Aston Martin CEO'su, Şirketin Elektrikli Otomobilinin İlk Videosunu Paylaştı

Lüks spor otomobilleriyle tanınan İngiltere merkezli Aston Martin markası, "V12 motorlu Rapide S'in hissiyatını ve karakterini devam ettirmek ve geliştirmek" için tasarlanan tamamen elektrikli bir sedan (Rapide E) üzerinde bir süredir çalışıyordu.

Aston Martin CEO’su Andy Palmer, şirket için çok önemli bir kilometre taşı olarak ilk elektrikli otomobille ilgili Twitter’da bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda, bir Rapide E prototipinin kendi elektrik motorundan aldığı güçle ilk kez hareket ettiği görülüyor.

Şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan Rapide E, 800V bataryaya ve DC hızlı şarj özelliklerine sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılarını V12 motorlu bir Rapide S’in içerisinde gibi hissettirecek. İki elektrik motoruyla çalışan otomobil bu sayede 602 HP’lik güce ve saatte 250 km’lik son hıza ulaşabiliyor.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP