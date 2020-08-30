Efsane Model Aston Martin DB5 Elektrikli Versiyonuyla Yeniden Satışta

Geçen ay yeniden üretilen Bugatti Baby'nin ardından Aston Martin benzer bir projeyi tanıtıyor. Aston Martin efsanesi olan DB5 modeli çocuklar için elektrikli motorla yeniden üretildi ve DB5 Junior takma adına sahip.

The Little Car Company ile işbirliği içinde geliştirilen Aston Martin DB5 Junior, orijinal DB5'in üçte iki oranında elektrikle çalışan bir kopyası olarak tasarlandı. Yaklaşık 3 metre uzunluğuyla bir yetişkin ve çocuğu rahatlıkla götürebilir.

Aston Martin DB5 Junior özellikleri

Aston Martin DB5 Junior gücünü saatte 48 kilometre hıza çıkabilen 6.7 beygir gücü (5 kW) sağlayan tek bir elektrik motorundan alıyor. Ayrıca elektrikli DB5 Junior modelinin 270 kilogram olduğunu hatırlatalım.

Otomobilin elektrik gücü arkadaki 10 inçlik tekerlekleri döndürürken, durdurma gücü dört diskli frenle sağlanıyor. Pil paketi kaputun altında yer alıyor ve tek bir şarjla yaklaşık 16 ila 32 kilometrelik yolculuk yapılabiliyor.

Aston Martin DB5 Junior fiyatı

Aston Martin DB5 Junior fiyatlandırmada ise çocuk paketlerine uygun değil gibi gözüküyor. DB5 Junior 46 bin 200 dolardan başlarken, daha güçlü DB5 Vantage Junior 60 bin dolar etikete sahip. Üretime 2021'de başlaması planlanan Aston Martin DB5 Junior'ın ön siparişleri başlamış durumda.