Aston Martin EV Sektörüne Giriş Yapıyor: Lucid Teknik Destek Sağlayacak

Elektrikli otomobil üreticisi Lucid Group ve İngiliz araba markası Aston Martin arasında elektrikli araç üretimi konusunda bir anlaşma yapıldı. Anlaşma sonrası yapılan açıklamada, Lucid Group'un Aston Martin'e gelecekteki elektrikli araç modelleri için güç aktarma organı bileşenleri için destek vereceği söylendi.

Teslimat beklentilerini karşılamak ve EV piyasasındaki mevcut durumunu yükseltmek için mücadele eden Lucid, bu yılın başında, motor sporlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış elektrikli dönüşüm sistemini tanıtmıştı.

Aston Martin Elektrikli Araç Üretiyor

Anlaşmada belirtilen şartlara göre Aston Martin, Lucid'e aşamalı nakit ödemeler yapacak ve girişime %3,7 hisse verecek. Amerika merkezli elektrik araç üreticisi Lucid, Aston Martin'e ikiz motorlu dönüşüm sistemi ünitesi, pil teknolojisi ve yerleşik şarj ünitesi alanlarında destek sağlayacak.

Konu hakkında açıklama yapan Aston Martin Baş Teknoloji Sorumlusu Roberto Fedeli, "Dahili geliştirmemizle birleştiğinde, bu, hiper arabalardan spor arabalara ve SUV'lara kadar gelecekteki tüm Aston Martin ürünlerine uygun tek bir ısmarlama BEV platformu oluşturmamıza olanak sağlayacak" dedi.

Aston Martin halihazırda Mercedes-Benz'in motorlarını ve diğer teknolojilerini kullanıyor. Çinli Geely kısa süre önce Aston'daki hissesini %17 artırdı.

Aston Martin'in yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll yaptığı açıklamada, Mercedes-Benz ile birlikte, elektrifikasyon stratejimizi gerçekleştirmek için yaptığımız iç geliştirme ve yatırımları destekleyen dünya standartlarında iki tedarikçimiz var. Geely ile yapılan uzun vadeli ortaklık sayesinde, Çin pazarındaki derin uzmanlığının yanı sıra teknoloji ve bileşen yelpazesine erişme fırsatı da elde edeceğiz diyerek elektrikli araç piyasasına önem verdiklerini belirtti.

Salı günü yeni üretim hedeflerini belirleyen stratejik bir güncelleme duyurması planlanan Aston Martin'in 2025'te bir EV aracını piyasaya sürmesi bekleniyor.