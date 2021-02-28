Yeni Valorant Ajanı Astra Tanıtım Videosu Yayımlandı

Astra tanıtım videosu paylaşıldı. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hale gelen video oyununa yeni ajanlara eklenmeye devam ediyor. Yeni ajan Astra'ya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Astra Tanıtım Videosu Yayında

Riot Games'in son zamanlarda en çok ilgi çeken video oyunlarından bir tanesi olan Valorant, şirketin geliştirdiği ilk FPS video oyunu olma özelliğine sahip. Riot Games tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olan Valorant, 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak sunuldu. PC platformunda yer alan video oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi.

Büyük bir başarının altına imza atan Valorant, yeni gelen güncellemeler ile beraber oyuncuların oyun deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. League of Legends gibi dünya genelinde çok popüler olan video oyunları ile adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Riot Games, oyuna yeni bir ajan eklemeye hazırlanıyor.

Astra olarak isimlendirilen yeni ajana ait bir tanıtım videosu yayımlandı. 1 dakika 10 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni ajan hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, Valorant'ın yeni ajanının yetenekleri neler? Yayımlanan videoya baktığımızda düşmanları sersemletebildiğini görüyoruz. Karakterin diğer bir yeteneği ise yakında yer alan rakip ajanları çekiyor ve daha fazla hasar almalarına olanak sağlıyor.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Valorant'ın yeni karakteri, kısa süreliğine sahte duman bulutu oluşturabiliyor. Oluşturulan sahte duman bulutu, rakip oyuncuları kandırmak için kullanılabilir. Astra'nın ulti yeteneği, mermileri engelliyor ve sesleri önemli ölçüde azaltıyor. Yayımlanan tanıtım videosuna baktığımızda yeni karakterin çok güçlü olacağını ve bu nedenle rakip oyuncuları oldukça sinirlendirebileceğini görüyoruz. Elbette karakterin pratikte de bu kadar iyi olup olmayacağı şu anda bilinmiyor.

Ajanın 2 Mart tarihinde popüler FPS oyununa eklenmesi bekleniyor. 1 dakika 10 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Video, yayımlandıktan kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşılaştı. 79 bini aşkın izlenme sayısına ulaşan tanıtım videosu, 8 binden fazla beğeni aldı.

Riot Games'in FPS oyununa eklenecek yeni ajan hakkında ne düşünüyorsunuz? Astra'ya ilişkin düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.