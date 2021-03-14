AstraZeneca Aşısı Etkinlik Oranı Açıklandı

AstraZeneca aşısı etkinlik oranı belli oldu. Nüfusunun yaklaşık yarısına Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı yapmayı başaran İngiltere'den umut verici bir açıklama geldi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıkalamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

AstraZeneca Aşısı Etkinlik Oranı Nedir?

Yeni tip koronavirüs aşılarının geliştirilmesiyle beraber dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları başlamıştı. İngiltere, nüfusunun yaklaşık yarısına yeni tip koronavirüs aşısı yapmayı başardı. İngiltere'de AstraZeneca firması ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı kullanılıyor. Aşının etkinlik oranı yüzde 70 olarak açıklanmıştı fakat o dönemde henüz tam olarak uygulanmıyordu.

Aşının İngiltere'deki tüm nüfus gruplarında yaygın olarak kullanılmasının ardından etkinlik oranı önemli ölçüde yükseldi. Sözcü'deki habere göre Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının koruma oranı yüzde 70'den yüzde 90'ın üzerine çıktı. Bu oran, 80 yaşın üzerindeki vatandaşlarda bile koruma oranı yüzde 90 seviyesini aştığı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre aşılamadan sonra ölüm yada hastaneye yatış gerçekleşmedi.

Regensburg Üniversite Kliniğinde Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı olan Bernd Salzberger, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Salzberger, yaptığı açıklamada, "İngiltere'den gelen veriler, aşının yaşlılarda da çok iyi çalıştığını açıkça gösteriyor. Aşı açık bir şekilde bulaşmayı önlüyor" ifadelerini kullandı. Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı, aşının ayrıca hastalığın çok hafif bir şekilde atlatılmasına olanak sağladığını ifade etti.

Avrupa'da bu zamana kadar toplamda 5 milyon Oxford ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı yapıldı. Avrupa'nın tamamında aşının uygulanmasının ardından yaklaşık 30 kişide kan pıhtılaşması görüldü. Avrupa İlaç Ajansı (EMU), daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu aşısının kanda pıhtılaşma riskini arttırdığına ilişkin herhangi bir verinin olmadığını belirtmişti.

İtalya'da ise 43 yaşındaki bir kişi söz konusu aşı yapıldıktan sonra yaşadığı kalp problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. İtalya'nın Catania kentinde ise 50 yaşındaki bir vatandaş ve Avusturya'nın Zwettl kentinde yaşayan bir kişi aşı yapıldıktan kısa süre sonra ölmüştü. Gerçekleşen ölümlerin aşıdan kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu tespit edilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşıdan sonra yaşanan ölümlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ, aşıdan sonra gerçekleşen ölümlerin aşıyla doğrudan bağlantısının olmadığını açıkladı.