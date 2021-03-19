AstraZeneca Aşısı Ölüme mi Neden Oluyor? Avrupa İlaç Ajansı Açıkladı

AstraZeneca aşısı hakkında son dönemde endişe verici iddialar ortaya atılmıştı. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşıyı yaptıran bazı kişiler hayatını kaybetmişti. Avrupa İlaç Ajansı, aşının güvenli olup olmadığına dair önemli bir açıklama yaptı.

AstraZeneca Aşısı Güvenli mi?

Avrupa'nın tamamında AstraZeneca ile Oxford tarafından geliştirilen aşının uygulanmasının ardından yaklaşık 30 kişide kan pıhtılaşması görüldüğü açıklandı. İtalya'da ise 43 yaşındaki bir kişi söz konusu aşı yapıldıktan sonra yaşadığı kalp problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İtalya'nın Catania kentinde ise 50 yaşındaki bir vatandaş ve Avusturya'nın Zwettl kentinde yaşayan bir kişi aşı yapıldıktan kısa süre sonra ölmüştü. Gerçekleşen ölümlerin aşıdan kaynaklandığına dair herhangi bir bulgu tespit edilmedi fakat dünya genelinde aşıya karşı endişe seviyesi önemli ölçüde arttı.

Avrupa bölgesinde yer alan ülkeler kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu gerekçesiyle Oxford aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu. DSÖ, aşıdan sonra gerçekleşen ölümlerin aşıyla doğrudan bağlantısının olmadığını ifade etmişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), söz konusu aşının güvenli olup olmadığına dair önemli bir açıklama yaptı.

EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları COVID-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" şeklinde konuştu. EMA'nin bilimsel komitesinin inceleme sonuçlarına dair önemli bilgiler paylaşan Cooke, aşının genel olarak kanda pıhtılaşma ihtimalini arttırdığına dair herhangi bir bulgunun yer almadığını duyurdu.

Yapılan inceleme esnasında az miktarda nadir ve beklenmedik ciddi pıhtılaşma vakaları ile karşılaştıklarını belirten Cooke, bu vakalar ile aşı arasında bir bağın olması ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi. Cooke ayrıca bu olası risklerin ürüne ilişkin bilgiler arasına eklenmesini istediklerini ifade etti.

Emer Cooke, Oxford ile AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı ile aşılanan Avrupa Birliği ülkelerindeki 7 milyon ve İngiltere'deki 11 milyon vatandaşı gözlemleyerek ek incelemeler gerçekleştireceklerini açıkladı. EMA uzmanları tarafından aktarılan bilgilere göre toplamda 40'tan az şüpheli vakaya rastlanıldı.

Cooke, "Gördüğümüz bu durumun beklenmedik bir şey olmadığını vurgulamak istiyorum. Milyonlarca kişiyi aşılarsanız nadir ve ciddi olayların aşılamadan hemen sonra meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bizim görevimiz bunları tespit etmek ve aşıyla mı ilgili yoksa aşılamadan sonra tesadüfen mi meydana geldiğini belirlemek. Ben olsam hemen yarın aşı olurdum" dedi.