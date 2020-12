AstraZeneca Aşısı Mutasyonlu Koronavirüste Etkili mi?

Astrazeneca aşısının Birleşik Krallık ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve SARS-CoV-2 VUI 202012/01 olarak isimlendirilen mutasyonlu koronavirüs de dahil olmak üzere COVID-19 varyasyonlarına karşı etkili olması bekleniyor. Peki, geliştirilen aşının geçtiğimiz günlerde İngiltere’de görülen COVID-19 mutasyonunun üzerinde etkinliği ne durumda?

AstraZeneca Aşısı, Mutasyonlu Koronavirüste Test Edilecek

The Sunday Times’a konuşan şirketin CEO’su Pascal Soriot, aşının mutasyona uğrayan koronavirüs üzerinde etkili olması beklediğini ancak emin olunamayacağını ve bu nedenle de aşının test edileceğini söyledi.

Geçen hafta aşının dağıtımı yapılırken aynı zamanda koronavirüsün yeni çeşitlerine ilişkin haberler de yayıldı. İngiltere’de keşfedilen ilk COVID-19 varyantında saptanmış 23 değişiklik vardı. Reuters’a göre yaklaşık %70 daha fazla bulaşıcı olabilir ve Birleşik Krallık’ta haftanın ortasına kadar yaklaşık 40.000 kişiye bulaşmış olabilir. İkinci varyanta ise ilk olarak Güney Afrika’da rastlandı ancak sağlık görevlilerine göre geçen hafta İngiltere’ye kadar yayıldı.

Matt Hancock, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu virüsün son derece endişe verici olduğunu çünkü normal virüse göre daha kolay yayıldığını ve Birleşik Krallık’ta keşfedilen yeni mutasyonlu virüsten daha büyük etkileri olduğunun göründüğünü ifade etti. Virüsle ilgili endişeler ve virüsün yayılma hızı arttıkça diğer ülkeler kapılarını İngiltere’ye kapattı.

Reuters’a göre yeni tür cuma günü İngiltere’den gelen kişiler tarafından Japonya’da da görüldü. The Associated Press tarafından pazar günü aktarılanlara göre İngiltere’den Japonya’ya seyahat eden beş kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. The Associated Press’e göre pazartesi günü Japonya da dünya genelinde sorun teşkil etmeye devam eden yeni virüsten ötürü kapılarını kapatmayı planlıyor.

Soriot, AstraZeneca aşısının mutasyonlu koronavirüse karşı koruma sağlayacağını söylerken BioNTech CEO’su Uğur Şahin de aynı sözleri yineledi. Şahin, yeni mutasyon çeşitleri hakkında yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech’in aşısının büyük bir olasılıkla yeni mutasyon çeşitleri üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

İngiltere hükümeti, Oxford Üniversitesi ile ortak olarak geliştirilen 100 milyon doz aşı için anlaşma imzaladı. Resmi istatistiklere göre Birleşik Krallık’ta şu ana kadar yaklaşık 617.000 kişi Pfizer aşısını almıştı. İngiltere hükümeti şu anda AstraZeneca ve Moderna'dan gelen aşıları inceliyor.