AstraZeneca Aşısı İçin Kritik Karar: Uygulama Durduruldu!

AstraZeneca aşısı için tüm dünyayı şaşırtan bir karar verildi. Verilen karar sonucunda AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının uygulaması durduruldu. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

AstraZeneca Aşısının Uygulaması Neden Durduruldu?

Yeni tip koronavirüs salgınını sonlandırmak için aşılama çalışmaları dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken koronavirüs mutasyona uğramıştı. Bunun sonucunda ise İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yeni varyantlar ortaya çıkmıştı. Aşıların mutasyona uğrayan COVID-19'a karşı etkili olup olmadığı ise merak konusu olmuştu.

Pazar günü paylaşılan verilerde Oxford aşısının iki dozunun Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu virüse karşı minimum koruma sağladığı ortaya çıkmıştı. Güney Afrikalı yetkililer, bu verilerin ortaya çıkmasının hemen ardından AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı için şaşırtan bir karar verildi.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının mutasyonlu koronavirüse karşı daha az koruma sağladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Güney Afrika'da aşının kullanımı geçici olarak durduruldu. Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim insanlarının Oxford aşısının en etkili şekilde nasıl uygulanacağı üzerine çalıştığını belirten Sağlık Bakanı Mkhize, aşılamanın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Bakan Mkhize, ülke genelinde aşılama çalışmalarına BioNTech aşısı ve Johnson & Johnson aşısı ile devam edeceklerini açıkladı.

Moderna Aşısı Güney Afrika Varyantına Karşı Etkili mi?

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, aşı uygulanan insan ve maymunlardan antikor içeren kan serumu almıştı ve aşıların mutasyonlu virüse karşı ne kadar etkili olduğunu gözlemlemişti. Yapılan çalışma sonucunda COVID-19 aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlu virüse karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştı fakat koruma seviyesi istenilen seviyede değildi.

Moderna aşısının Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu koronavirüse karşı düşük seviyede koruma sağladığı açıklanmıştı. İmmünoloji uzmanı John Wherry, "İnsanların mevcut aşının işe yaramadığını düşünmelerini istemiyoruz. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullanmıştı. İlaç firması, tedbir amaçlı yeni aşı çalışmalarına başladıklarını duyurmuştu. Ayrıca doz sayısını ikiden üçe çıkararak yeni virüs türüne karşı bağışıklık seviyesinin artıp artmayacağı test edilecekti.