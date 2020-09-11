AstraZeneca'nın Koronavirüs Aşı Çalışması Neden Durduruldu? İşte Ortaya Çıkan Yan Etki

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği COVID-19 aşı adayının üçüncü klinik deneme sonuçları dünya genelinde merakla bekleniyordu ancak geçtiğimiz günlerde bir gönüllüde ciddi yan etki görülmesi nedeni ile koronavirüs aşı çalışması durdurulmuştu. Peki, gönüllüde hangi ciddi yan etki görüldü? AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, gönüllüde ortaya çıkan yan etki ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Aşı Çalışmasının Durdurulmasına Neden Olan Yan Etki Açıklandı

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri esnasında bir gönüllüde ciddi bir yan etki görülmesi nedeni ile aşı çalışmaları durdurulmuştu. Peki, üçüncü aşama klinik denemeler sırasında gönüllüde hangi yan etki görüldü? AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, bu soruyu hissedarlara yaptığı açıklamada yanıtladı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı adayının İngiltere'deki üçüncü klinik denemeleri esnasında bir gönüllüde çok ciddi nörolojik belirtilerin ortaya çıktığını belirtti. Bir gönüllüde daha önce tespit edilemeyen bir nörolojik sağlık sorunu ortaya çıktığını ifade eden Pascal Soriot, bu olayın ardından denemelerin dünya genelinde durdurulması kararını aldıklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı adayının ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili net bir tarih vermeyen AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, “Kimsenin kullanmak istemeyeceği bir aşı çok da faydalı değildir” şeklinde konuştu.

Pascal Soriot, Reuters'a yaptığı açıklamada, “Bir aşı denemesinin durdurulması çok olağan bir durumdu ancak şu anki değişiklik bütün dünyanın bu süreci izliyor olması" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: