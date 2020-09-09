AstraZeneca'nın Koronavirüs Aşı Çalışması Durduruldu!

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşı adayının üçüncü klinik deneme sonuçları dünya genelinde merakla bekleniyordu ancak geliştirici ekipten oldukça üzücü bir bilgi paylaşıldı. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının çalışmaları durduruldu. Peki, koronavirüs aşı çalışmaları neden durduruldu? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

AstraZeneca'nın Koronavirüs Aşı Çalışması Neden Durduruldu?

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri devam ediyordu. Hatta AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayı için İngiltere hükümeti'nin isteği üzerine 30 milyon dozluk üretime başlanmıştı.Yetkililer tarafından yapılan açıklama ile birlikte aşı adayının çalışmalarının durdurulduğu duyuruldu.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği aşı adayının üçüncü faz çalışmaları esnasında bir gönüllüde ciddi yan etkiler görüldü. Bu olayın üzerine geliştirici ekip, aşı çalışmalarını durdurdu. Geliştiriciler gönüllü üzerinde görülen yan etkilerin ne olduğu ile ilgili bilgi paylaşmadı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Avustralya Başbakanı Morrison, 19 Ağustos tarihidne aşının üretim lisansına sahip olan ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaşmıştı. Başbakan Morrison, bu anlaşma neticesinde söz konusu aşı adayını vatandaşlarına ücretsiz olarak ulaştırabilecekti ancak aşı adayının faz 3 klinik denemelerinde ciddi yan etki görülünce çalışmalar durduruldu. COVID-19 aşı adayının üçüncü klinik denemeleri Britanya, Brezilya ve Güney Afrika'da gerçekleşiyordu.