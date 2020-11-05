AstraZeneca CEO'sundan Koronavirüs Aşısı İçin Tarih ve Fiyat!

Dünya genelinde çok sayıda ilaç firması tarafından COVID-19 aşı çalışmaları devam ederken AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot geliştirdikleri koronavirüs aşısının çıkış tarihi ve fiyatı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

AstraZeneca'nın Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği yeni tip COVID-19 aşı adayının üçüncü klinik denemeleri sırasında bir gönüllüde ciddi yan etki meydana gelmesinin ardından durdurulmuştu. New York Times gazetesi, gönüllüde görülen yan etkinin transvers miyelit yani omurilikte iltihap olduğunu iddia etmişti.

Oxford Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Hem bağımsız güvenlik inceleme komitesi hem de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansının tavsiyelerinin ardından denemeler, Birleşik Krallık'ta yeniden başlayacak" ifadeleri kullanmıştı.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, geliştirdikleri koronavirüs aşısının son durumu ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Soriot, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, aşının yıl sonunda geniş çaplı olarak aşılama için hazır olabileceğini ifade etti. Yaz mevsiminde enfeksiyon oranlarının düşmesi nedeni ile klinik deneylerin yavaşladığını belirten Soriot, vakaların tekrar artması ile beraber ihtiyaç duydukları verileri elde edebilme olanağı bulduklarını açıkladı.

Koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Pascal Soriot, “Günün sonunda aşının henüz işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Sonuçlar buna ve ne kadar uzun süre koruduğuna ilişkin diğer sorulara da yanıt verecek. Geniş çaplı olarak aşılamaya 2021 yılının Ocak ayında geçilmesi mümkün. Aralık ayında bile olabilir” şeklinde konuştu.

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, yıl sonuna kadar sadece dört milyon doz aşının yetişebileceğini söyledi. Bingham'in bu sözleri ile ilgili açıklama yapan Soriot, onay aldıkları takdirde yüz milyonlarca doz aşıyı yetiştirme konusunda kendilerine güvendiklerini ifade etti.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki onay sürecinin Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) incelemesine bağlı olduğunu belirtirken aynı zamanda aşının muhtemel satış fiyatını da açıkladı. Soriot tarafından yapılan açıklamaya göre aşının fiyatı 4 ya da 5 dolar yani 34-42 TL civarında olması bekleniyor.