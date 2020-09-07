AstraZeneca Onaylanmamış Koronavirüs Aşısı Üretimine Başladı

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşı adayının üçüncü klinik deneme sonuçları dünya genelinde merakla bekleniyor. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı için İngiltere hükümeti'nin isteği üzerine 30 milyon dozluk üretime başlandı. İngiltere hükümetinin henüz faz 3 çalışmaları tamamlanmış aşı için üretim talebinde bulunması tepkilere neden oldu. AstraZeneca'nın onaylanmamış koronavirüs aşısı ile ilgili detaylar haberimizde.

AstraZeneca 30 Milyon Onaylanmamış Koronavirüs Aşısı Üretecek

İngiltere hükümetinin talebini değerlendiren İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversite ile beraber geliştirdiği aşı için 30 milyon dozluk üretime başladıklarını açıkladı. ADZ122 olarak adlandırılan COVID-19 aşısının faz 3 yani üçüncü klinik deneme çalışmalarının tamamlanmadan seri üretime geçilmesi ilaç şirketinin çeşitli tepkiler almasına neden oldu çünkü aşı geliştirme sürecinde en önemli aşama faz 3'tür. Faz 3, bütün aşı geliştirme aşamaları içerisinde en kapsamlı çalışmadır.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "AstraZeneca ile 30 milyon doz aşılık bir sözleşmemiz bulunuyor. Bu dozları onaylanmadan önce üretmeye başladılar ki onay aldıktan sonra halka hemen dağıtabilsinler. En iyi senaryomuz aşının bu yıl kullanıma hazır olması ama aşının ancak gelecek yılın ilk aylarında kullanıma hazır olacağı düşünülüyor" ifadelerini kullandı. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarfından geliştirilen aşı adayının üçüncü klinik denemeleri Britanya, Brezilya ve Güney Afrika'da gerçekleşiyor.

Oxford Aşı Grubu'nun Direktörü Prof. Andrew Pollard geçen geçtiğimiz ay konu ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Profesör Pollard, geliştirdikleri aşı adayının klinik aşamalarının başarı olması durumunda 2020 yılı sona ermeden onay alabileceğini ifade etmişti. Profesör Pollard'ın da yaptığı açıklamaya göre AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı bu yılın sonuna kadar onay alabilir.