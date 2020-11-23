AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Koronavirüs Aşısı %90'a Kadar Etkili!

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının ne kadar etkili olduğu açıklandı. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı ne kadar etkili? İşte detaylar.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin Koronavirüs Aşısı Ne Kadar Etkili?

Yapılan denemelerde aşının etkinliği, verilen doz miktarlarına bağlı olarak değişiyor. Bir ay arayla iki tam doz verildiğinde, etkinlik yüzde 62 oranındaydı, ancak aşı önce yarım doz ve sonra tam doz olarak verildiğinde bu yüzde 90'a yükseldi.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı açıklanan ara analize göre ortalama yüzde 70.4 etkinliğe sahip.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca, aşılarının birçok insanın hastalanmasını önlemede etkili olduğunu ve yaşlılar da dahil olmak üzere farklı yaş gruplarında işe yaradığı görüldüğünü duyurdu.

Oxford Aşı Grubu'nun direktörü ve Oxford aşı denemesinin baş araştırmacısı Profesör Andrew Pollard yaptığı açıklamada, "Bu bulgular, birçok hayatı kurtaracak etkili bir aşıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Heyecan verici bir şekilde, doz rejimlerimizden birinin %90 civarında etkili olabileceğini bulduk ve bu doz rejimi kullanılırsa, planlanan aşı tedariği ile daha fazla kişiye aşı yapılabilir." cümlelerine yer verdi.

BBC News'e göre Oxford aşısı, normal soğutulmuş sıcaklıklarda taşınabilir.

Ayrıca Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı %95 etkinliğe sahip. Son olarak Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı da %95 etkinliğe sahip.

Koronavirüs Belirtileri Ne?

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: