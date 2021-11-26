Astroloji ve Burçlara İnanan İnsanların Daha Az Zeki Olduğu Açıklandı

Astroloji ve burçlara inanan insanlar ile ilgili bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, yapılan araştırmayı baz alarak bu kişilerin narsist ve daha az zeki olma eğiliminde olduğunu açıkladı. Söz konusu araştırma ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Astroloji ve Burçlara İnanan İnsanlara İlişkin Araştırma Yapıldı

İsveç'te yer alan Lund Üniversitesinde görevli psikologlar, astroloji ve burçlara inanan kişiler ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. 250'den fazla kişiye yapılan anket, ilginç bir sonucu gözler önüne serdi.

NTV'deki habere göre astrolojiye ve burçlara inanan kişiler narsisizmde daha yüksek puanlar alırken zeka testlerinde ise daha düşük puanlar aldı. Bilim insanları, burçlara olan inancın, uyumluluk ve dışa dönüklük gibi özelliklerle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, narsistlerin burçlara daha duyarlı olabileceğini çünkü gerçeklere daha dirençli olduklarını ifade etti. Personality and Individual Differences isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, herhangi bir bilimsel dayanak olmamasına rağmen astrolojinin popülerliğinin artmaya devam ettiği ifadesine yer verildi.

Psikolog Petri Kajonius ve meslektaşları, astrolojiye olan inancın herhangi bir kişilik özelliğiyle bağlantılı olup olmadığını gözlemlemek istedi. Sosyal medya aracılığı ile 264 gönüllünün dahil edildiği araştırmada bir anket yapıldı.

Gerçekleştirilen anket, katılımcıların zeka seviyeleri ve narsistik özelliklerini gün yüzüne çıkaran genel bir kişilik değerlendirmesine olanak tanıdı. Araştırmayı yapan bilim insanları, narsizm ne kadar yüksekse şaşırtıcı bir şekilde astrolojiye olan inancın o kadar yüksek olduğu sonucuna vardıklarını duyurdu.

Bu ilginç ilişkinin arkasında yatan sebepleri ortaya çıkarmak için daha fazla sayıda araştırmanın yapılması gerektiğinin altını çizen bilim insanları, astrolojik tahminlerin ve burçların olumlu bir çerçeveye sahip olma eğiliminde olduğundan ötürü bu insanların bazı duygularını güçlendirdiğini, bu nedenle narsistlere daha çekici gelebileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, narsistik özelliklerin, astolojinin bilim tarafından desteklendiği inancı ile ilişkili olduğunu ve bu durumun narsistlerin genellikle gerçeğe daha dirençli olabileceğine dair bir sonucu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Bilim insanları, söz konusu araştırma ile birlikte zeka seviyesi ne kadar yüksekse astrolojiye olan inancın o kadar düşük olduğu sonucuna vardı. Daha önce gerçekleştirilen bir araştırma, insanların kişisel kriz dönemlerinde astrolojiye ağırlık verme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu göstermişti.