Astroneer Switch için de Satışa Sunulacak

Astroneer, PC, Xbox One ve PlayStation 4 sonrasında Switch için de geliyor. ESRB oyunu Nintendo konsolu için derecelendirmeye gitti.

System Era Softworks tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Astroneer, 2016 yılında erken erişime açılmıştı. Tam versiyonu geçtiğimiz yılın Şubat ayı içerisinde PC ve Xbox One için satışa sunulan oyun, son olarak Kasım ayında da PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.

Astroneer, yirmi beşinci yüz yılda geçiyor. Dört kişiye kooperatif desteğinin sunulduğu oyunda, oyuncular zengin olabilmek adına hayatlarını riske atarak uzayı keşfe çıkacaklar. Araziyi değiştirme ve dünyayı şekillendirme yeteneği sayesinde gezegenlerden ve uydularından değerli kaynakları çıkartabileceksiniz. Çıkarttığınız bu kaynakları ise satabileceğiniz gibi yeni aletler, yeni gezegenlere ve uydulara gitmenizi sağlayacak yeni araçlar ve devasa endüstriyel üslerden gezici üslere kadar her şeyi oluşturabileceğiniz yeni modüller üretebileceksiniz.

Oyunda elbette sizi bekleyecek olan doğal zorluklar da olacak. Mesela oksijen sıkıntısı yaşamak, tehlikeli yaratıkların saldırısına uğramak veya patladığında etrafa zehirli gaz yayan bitkiler gibi.

Resmi bir duyuru yapılmadığı için Astroneer oyununun Switch için ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ama oyun için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.