Ay'a Gönderilecek Astronot Ne Zaman Seçilecek?

İlk Türk astronot ne zaman seçilecek? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamalarda Milli Uzay Programı'nın detaylarına yer verildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu'nda dikkate değer açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı, Milli Uzay Programı'nın 2023 hedefleri için sıkı bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin uzaydaki yolculuğu ele alındı. Konuşmasının bir bölümünde astronotların seçileceği tarihi de açıklayan Demir, Türkiye Uzay Ajansının çalışmalarına değindi.

ROKETSAN, DeltaV gibi şirketler başta olmak üzere TÜBİTAK UZAY, TÜRKSAT, TUSAŞ gibi firmalarla da yakın bir çalışma sürecinde olduklarını ifade eden Savunma Sanayii Başkanı, "Bugün artık uydu konusunda belirli yetkinliklerimizin olduğunu, bunun daha da geliştirileceğini söylemek yanlış olmaz" dedi.

İlk Türk astronotun seçileceği tarih açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise Milli Uzay Programı'yla ilgili kritik bilgilere değindi. Kacır, astronot seçimlerinin yapılacağı tarihi çok yakın bir zamanda açıklayacaklarını ekledi.

"2023'te Ay ile temas kurmayı, 2028'de ise Ay'a yumuşak iniş yapmayı istiyoruz. Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz" dedi.

Uzay alanında kabiliyet kazanmanın kısa süreli bir iş olmadığını ifade eden Başkan Demir; fırlatma teknolojileri, yüksek hızla atmosfere giriş, atmosferden çıkış, uzay dinamiği, uzay meteorolojisi gibi konular üzerinde çalıştıklarını aktardı.

"Bu yolculuk Türkiye'nin yolculuğu. Uydu konusunda da Türkiye önemli bir girişime yakın zamanda imza atıyor olacak. Bir uydu şirketimiz, çeşitli kabiliyetleri olan şirketlerin birleşmesiyle oluşacak. Uydu, optik, uzay hukuku, uzay meteorolojisi, uzay dinamiği, uzay malzemesi gibi bir dizi konu var. Bunların da paralelinde Türkiye'deki üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından yürütülmesini bekliyoruz."

Global anlamda uzay hukuku çalışmalarının da önemli olduğunu dile getiren Başkan Demir, başta Ay olmak üzere diğer gezegenlere yapılacak yolculuklarda hukuksal düzenlemeler olması gerektiğine dikkat çekti.

TÜBİTAK UZAY, TÜRKSAT, TUSAŞ gibi bu yolculuğa katkı verecek şirketlerin, uzay yolculuğunda Türkiye Uzay Ajansına destek olacağını ifade etti.