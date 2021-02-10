Astronota Türkçe İsim Aranıyor! Sosyal Medyadan Gelen Öneriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Ajansı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk adımı atacağı bilgisini vermişti. 10 maddede yapılacaklar açıklanmıştı.

Türkiye'den bir astronotun yeterli eğitimleri aldıktan sonra uzaya gideceği ayrıca astronot ve kozmonota kelimesine de Türkçe bir isim bulunmasına başlanacağı paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe öneriler gelmeye başladı. Sosyal medyada #TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim hastagi gündem oldu.

ABD Astronot, Rusya Kozmonot, Çin Taykonot diyor. Peki Türkiye ne diyecek?

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe öneriler yapmaya başladı. #TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim hastagi ile yapılan paylaşımları sizler için bir araya getirdik. İşte astronot ve kozmonot kelimelerine vatandaşların yaptığı Türkçe öneriler.

Astronot Kelimesine Sosyal Medyadan Gelen Türkçe Öneriler

Astronot yerine Evliya Çelebi olabilir #TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim — Ero The Goy Goy Machine (@berkcukutay) February 10, 2021

Göktürk olsun derim.

Çılgın Türk de olabilir.

#TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim — vural boy (@vuralboy) February 10, 2021

Kadın yolcu için ‘Işılay’ 😊 #TürkUzayYolcusunaİsimÖnerim — Çiğdem Çınar (@cigdemcinarks) February 10, 2021

Sosyal medyadan gelen öneriler arasında en çok Türkonot, Göktürk ve Gökmen bulunuyor. En iyi isim düzenlenecek anketle seçilecek.

Sizce astronot kelimesinin Türkçe karşılığı ne olmalı? Aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!