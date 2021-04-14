Van Gölü'nü Fotoğraflayan Astronota Van Kedisi Hediye Edilecek

NASA astronotuna Van kedisi hediye edilecek. 2016 yılında NASA astronotu Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, NASA yarışmasından birincilikle ayrılmıştı. Bu durum üzerine astronota özel bir hediye hazırlayan Van Valiliği, Rubins'in Dünya'ya dönmesiyle hediyesini verecek.

Geçtiğimiz dönemde NASA tarafından düzenlenen çevrim içi fotoğraf yarışmasında astronot Kate Rubins'in Van Gölü fotoğrafı birinci olmayı başarmıştı. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini dünyaya duyurma fırsatı tanıyan NASA astronotuna Van kedisi hediye edilecek.

NASA astronotuna Van kedisi hediyesi

8 Mart tarihinde başlayan ve dünyanın farklı noktalarının uzaydan çekildiği görsellerini kıyaslayan NASA fotoğraf yarışmasında Van Gölü büyük dikkat çekmeyi başardı. 3 turda 28 farklı noktanın fotoğrafını geçmeyi başaran Van Gölü fotoğrafı, final aşamasında rakibini eledi.

NASA astronotu Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı ise karşılıksız bırakılmadı. Astronot için bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olan Van kedisi hazırlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van Valiliği'nin özel olarak ilgilendiği kedi için özel bir oda ayarlandı. Van Kedi Evi Villası'nda özel bir oda tahsis edilen kedi, astronotun Dünya'ya dönmesiyle birlikte hediye edilecek.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya tarafından yapılan açıklamada, NASA yarışmasında birinci olan fotoğrafla ilgili ifadelere yer verildi. Fotoğrafı çeken astronota, Van'a özel bir hediye hazırladıklarını şöyle aktardı:

"NASA, çekilen bu fotoğrafı diğer 32 fotoğrafla dünyanın beğenisine sundu. Van Gölü'nün fotoğrafı ise bu fotoğraflar arasında finale kaldı. Yarışma sonucunda ise uzaydan çekilen dünyanın en güzel fotoğrafı olarak tescillendi. Bizler de astronot Rubins'e Van hatırası olarak bir Van kedisi hediye etmek istiyoruz. Astronot Kate Rubins'e hediye edilen Van kedisine özel bir oda da tahsis ettik. Van'a geldiği zaman kendisine bu kediyi hediye edeceğiz. Kedi alınana kadar bakımlarını özenle yapacağız. Bugün gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü."

Daha önce Van Gölü'nün manzarasını uzaydan kaydeden astronotu Van'a davet eden Van Edremit ilçesi Belediye Başkanı İsmail Say, NASA ile irtibat kuracaklarını aktardı. Başkan Say, Van Gölü'nün doğasını tüm dünyaya açmak istediklerini belirtmişti.