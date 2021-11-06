SpaceX Kapsülünde Tuvalet Bozuldu: Astronotlar Çocuk Bezi Kullanıyor

Astronotlar çocuk bezi kullanıyor: SpaceX'in Crew-2 misyonunun astronotları uzayda tuvalet sorunu ve daha fazlasını konuşuyorlar, ama ne zaman inecekler?

Crew-2 astronotları, NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japonya'dan Akihiko Hoside ve Fransa'dan Thomas Pesquet, altı aylık bir görevle ilk olarak Nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatıldı. Ajans yetkililerine göre mürettebat, hava izin verirse 7 Kasım Pazar günü SpaceX Dragon kapsülü ile eve gelebilir.

Avrupa Uzay Ajansı'nı temsil eden Pesquet 5 Kasım Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Eve ne zaman döneceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Ama kesin olarak söyleyebiliriz ki, er ya da geç geleceğiz." dedi.

Astronotlar çocuk bezi kullanıyor

Mürettebat son günlerde hem Dragon kapsüllerini hem de Dünya'ya dönüş yolunda onları koruyacak uzay giysilerini teftiş ederek, eve dönüş yolculuğuna hazırlanmakla meşgul.

Bu inceleme sürecinde ekip, Eylül ayında başlatılan özel Inspiration4 görevinde kullanılan SpaceX kapsülünde sızdıran bir tuvalet buldu.

SpaceX o zamandan beri tuvaletini, ekiplerin sızıntı korkusu olmadan kullanabilmesi için yeniden tasarladı. Ancak bu, şu anda ISS'e demirlenmiş olan Crew-2'nin Dragon Endeavour'unu içermiyor.

Bu nedenle NASA ve SpaceX mürettebattan tuvaleti kullanmamalarını, bunun yerine eve dönüş sırasında kendilerini rahatlatmaları gerekiyorsa çocuk bezlerine güvenmelerini istedi.

McArthur, tuvalet ikilemi sorulduğunda gazetecilere verdiği demeçte, "Evet, dönüş yolculuğu için Dragon'da tuvaleti kullanamıyoruz ve tabii ki bu yetersiz. Ancak, bilirsiniz, uzay uçuşu pek çok küçük zorlukla doludur ve bu, görevimizde karşılaşacağımız ve ilgileneceğimiz şeylerden sadece biri." dedi.

Kimbrough, mürettebatın Dragon Endeavour'u birkaç kez inceleme ve kendi Dragon kapsülünde de aynı sızıntının olup olmadığını görmek için döşemenin altına bakma fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Uzayda biber yediler

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yer alan astronotlar, uzay biberi yiyerek bir ilke imza attı. Deneyin amacı, uzayda nelerin yetiştirilebileceğini sorusuna açıklık getirmekti. Bunun bir parçası olan tohumlar da haziran ayında ISS'ye getirildi.

Deneyin Mars ile bağlantılı uzun süreli görevler için gıda kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyordu. İlk biberlerin cuma günü hasat edildiğini bildiren NASA aynı zamanda geleceğe yönelik umut verici bir açıklamada bulunmuş oldu.