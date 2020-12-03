NASA Astronotları Uzay İstasyonunda Turp Yetiştirdi

Astronotlar Uzay İstasyonunda turp yetiştirdi. ISS tarihi için bir ilki başaran NASA astronotları, APH isimli deney kapsamında 27 günde turp yetiştirmeyi başardı. Astronotlar Uzay İstasyonunda turp nasıl yetiştiriyor, işte detaylar.

30 Kasım 2020'de NASA astronotu Kate Rubins, Uluslararası Uzay İstasyonunda turp bitkilerini hasat etti. Astronot Rubins, 20 turp bitkisinin her birini toplayıp folyoya sararak Dünya'ya dönüş yolculuğu için soğuk depoya yerleştirdi.

Plant Habitat-02 (PH-02) adı verilen bitki deneyi, NASA'nın yörüngedeki laboratuvarda ilk kez turp yetiştirme projesidir. Turplar, sadece 27 günde olgunlaşması ve olumsuz şartlara ayak uydurmasından dolayı seçildi. Bu bitki aynı zamanda besleyici ve yenilebilir olmasıyla astronotların tabaklarında yerini alacak. Ayrıca genetik olarak, küçük çiçekli Arabidopsis'e benzemesiyle mikro yerçekimine ayak uydurabiliyor.

Astronotlar Uzay İstasyonunda turp nasıl yetiştirdi?

NASA program yöneticisi Nicole Dufour, "Turplar, astronotların daha önce uzay istasyonunda yetiştirdikleri yapraklı yeşilliklerle veya APH'de yetiştirilen ilk mahsul olan cüce buğdayla karşılaştırıldığında farklı bir mahsul türüdür" dedi ve şöyle devam etti:

"Çeşitli mahsullerin yetiştirilmesi, hangi bitkilerin mikro yerçekiminde geliştiğini belirlememize ve uzun süreli görevlerde astronotlar için en iyi çeşitliliği ve besin dengesini sunmamıza yardımcı oluyor"

NASA'nın kaliteli bitkiler üretmek için gereken optimum bakım ve beslenme dengesini belirlemesine olanak tanıyan bu deney, aynı zamanda az bakım gerektirdiği için tercih edildi. Dufour, bu tarihi hasadın deneyin bittiği anlamına gelmediğini de ekleyerek şunları aktardı:

"APH projesinin iki taşıyıcısı var, bu nedenle ilk hasattan kısa bir süre sonra ikinci turp tohumu setini ekerek deneyi tekrarlamak istiyoruz. Bitki deneyini tekrarlamak, örnek boyutunu artırır ve bilimsel doğruluğunu güçlendirir. Başlangıçtan beri APH üzerinde çalıştım ve yetiştirebileceğimiz her yeni mahsul bana büyük sevinç veriyor. Bitkilerden öğrendiklerimizle astronotları Mars'a gönderebilir ve onları güvenli bir şekilde geri getirebiliriz."