ISS'teki Astronotların Uzay Yürüyüşünü İzleyin

ISS astronotlarının uzay yürüyüşü merak uyandırdı. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) iki yeni güneş enerjisi dizisi kurdu. Bu hedefe yönelik üçüncü ve son uzay yürüyüşü geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) uzay yürüyüşü yapan iki astronotun hızlandırılmış videosunu yayınladı.

ESA tarafından paylaşılan video, NASA'dan Shane Kimbrough ve ESA'dan Thomas Pesquet'in Uzay İstasyonunun güç sistemini onarmak için devam eden çalışmaların bir parçası olarak güneş enerjisi kurulumunu gösteriyor. Görüntüler, 20 Haziran Pazar günü ISS mürettebat üyesi Aki Hoshide tarafından yakalandı.

ESA, videoyla birlikte paylaştığı açıklamada, "Uzay yürüyüşü sırasında ikili, tüplere sarılmış güneş panellerini açtı, hizaladı, veri kablolarını bağladı ve montaj braketine sabitledi" ifadelerini kullandı.

250 mil yükseklikte yaklaşık 17.000 mil hızla Dünya'nın yörüngesinde dolanmak, uzay istasyonundaki astronotların her gün 16 gün doğumu ve 16 gün batımı yaşadığı anlamına geliyor. Bu, 45 dakikalık sürekli bir ışık ve ardından 45 dakikalık sürekli karanlık olma döngüsüyle sonuçlanıyor.

İki astronot, uzay yürüyüşlerine başladıktan yaklaşık yedi saat sonra yörünge karakoluna geri dönmeyi başardılar.

Astronotlar uzay yürüyüşü ile güneş panellerini değiştirdi

Kimbrough ve Pesquet, Nisan ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna gitti ve kendi Twitter hesapları aracılığıyla uzay hayranlarını etkinliklerinden haberdar ediyorlar. Örneğin Pesquet kısa süre önce astronotların uzayda doğum günlerini nasıl kutladıklarını açıklayan birkaç görsel paylaştı.

Hem Kimbrough hem de Pesquet, bilim çalışmalarının ve uzay yürüyüşlerinin yanı sıra gezegenimizin yukarısındaki eşsiz noktalarından bazı çarpıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Bu paylaşımlara ek olarak NASA fotoğrafçısı Joel Kowsky ise Uluslararası Uzay İstasyonunu Güneş'in önünden geçerken yakalamıştı.

Paylaşılan görüntülere bakılacak olduğunda ISS, parlak turuncu bir renge sahip yıldızın üzerinde yavaş yavaş kayan küçük bir cisim olarak görülüyor. NASA, pazartesi günü yaptığı açıklamada yedi kareden oluşan birleştirilmiş görüntünün yedi kişilik mürettebatın olduğu ISS'nin Güneş'in önünden saniyede yaklaşık 5 mil hızla geçerken onu bir silüet gibi gösterdiğini söyledi.

Bu, NASA Astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı Astronotu Thomas Pesquet'ten sonra gerçekleştirilen ilk geçişti. ISS ayrıca daha önce Ay'ın önünden de geçmişti. Bu geçiş de tıpkı Güneş'in önünden geçmesi gibi kayıt altına alınmış, insanlarla paylaşılmıştı.