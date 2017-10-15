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Astronotlar Uzayda Stres Çarkı Çevirdi!

Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet
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Popülerliğini kısa bir süre önce yitirmiş olan stres çarkı, NASA tarafından tekrardan gündeme getirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli bir NASA astronotu tarafından paylaşılan videoda, “uzay istasyonu içerisinde stres çarkı döner mi?” sorusunun cevabı ortaya çıkıyor.

Uzayda yer çekiminin olmadığını biliyoruz. Bu sebepten dolayı da stres çarkının aslında uzay boşluğunda çevirilmesi imkansız. Ancak stres çarkı, yer çekim sürtünmesinin az olduğu bir yerde oldukça uzun dönebiliyor. Hatta havada bırakıldığında asılı kalabilen stres çarkı, dönmeye devam edip ayrıca kendi etrafında dönmeyi başarıyor. Fakat astronotların kullandığı oksijen atmosfer sürtünmesi oluşturuyor ve bunun sonucunda da istasyon içerisindeki sürtünme stres çarkının bir süre sonra durmasına sebep oluyor.

NASA tarafından görevlendirilen Mark T. Vande Hei, Joseph Acaba, Randy Bresnik ve Paolo Nespoli isimli astronotlar tarafından çekilen video, aslında fizik kurallarının alt üst edildiğini gösteriyor dersek yanlış olmayacaktır. Ayrıca dünya genelinde popüleritesini yitiren stres çarkı da böylelikle tekrardan hatırlanmış oldu. Bununla beraber önemli bir fizik sorusu da cevabını bulmuş oldu.

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ETİKETLER: uzay astronot Stres Çarkı

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