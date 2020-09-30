Astronotlar ABD Seçimleri İçin Uzaydan Oy Verecekler

NASA'nın uzayda planladığı ISS görevleri altı aydan fazla sürebiliyorken astronotlar, oylarını özel bir pusula sistemi ile kullanabiliyor. Bu sene de 3 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri için astronotlar uzaydan oy verecek.

AP'nin bildirdiğine göre ABD başkanlık seçimleri sırasında Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunacak olan NASA astronotlarından Kate Rubins, uzaydan oy kullanacak. ISS, saatte 27.000 mil hızla dönüyorken astronotlar nasıl oy verecekler?

Astronotlar uzaydan nasıl oy verecekler?

1997'de Teksas meclisi tarafından kabul edilen bir yasa tasarısı, Teksas'ta yaşayan astronotlar için teknik oylama sürecini başlattı ve uzaydan oy kullanma olanağı sağladı. 2016 Başkanlık seçimlerinde de ISS'de çalışan astronotlar internet üzerinden gizli bir oylamaya erişerek oy kullandılar.

2020 seçimlerinde ise uzaydan oy vermek oldukça basitleştirildi. NASA astronotları, uçmadan önce Federal Posta Kartı Başvurusu dolduracak ve hükümet tarafından NASA'ya oy pusulaları gönderilecek. NASA ise astronotlara oy pusulalarını e-postayla iletecek ve astronotlar, istedikleri adayları seçerek internet üzerinden oy kullanacak.

Kate Rubins, Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker isimli dört astronot tarafından uzaydan verilecek oylar aynı zamanda ABD seçimleri için oy vermeye dikkat çekilmek amacıyla yapılıyor. Astronot Walker konuyla ilgili şöyle diyor: “NASA, farklı seçim organizasyonlarıyla çok iyi çünkü ancak uzaydan oy vermek bizim için en kolay olanı"