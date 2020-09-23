Nasa Açıkladı: Astronotların Ay'a Gideceği Tarih Belli Oldu!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotların Ay'a gideceği tarih ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Nasa tarafından yapılan açıklamada "Artemis Projesi" kapsamında Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronotun gönderileceği tarih gün yüzüne çıktı. Peki, NASA tarafından yapılan açıklamada belirtilen astronotlar Ay'a ne zaman gidecek? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Astronotların Ay'a Gideceği Tarih Açıklandı

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, telefon bağlantısı üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada, Artemis Projesi kapsamında bir erkek ve bir kadın astronotun Ay'a gitmesi için 28 milyar dolar gibi bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirtti. 2024 yılında Ay'a gidecek olan astronotların SLS olarak adlandırılan roket ile fırtılması planlanan Orion kapsülü içerisinde seyahat etmesi hedefleniyor.

Astronotların Güney Kutbu'na ineceğini belirten NASA yöneticisi Bridenstine, 1969 ila 1972 yılları arasında Ay'ın ekvator bölgesine Apollo ile inilen alanların plan kapsamında olmadığını söyledi. Jim Bridenstine 2024 yılında Orion kapsülü içerisinde seyahat etmesi planlanan astronotların Ay'da bir hafta kalacağını belirtti.

Ay'a seyahat edecek olan uzay aracını geliştirmek için şu anda toplamda üç büyük proje bulunuyor. Uzay aracını geliştirme yarışında olan üç projenin birincisi Amazon CEO'su Jeff Bezos'a ait olan Blue Origin şirketine aitken ikinci proje ise Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait. Şu anda uzay aracını geliştirmek için büyük bir rekabetin içerisinde olan üçüncü projenin ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli Dynetics tarafından yapılıyor.