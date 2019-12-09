Astronotların Duygularını Algılayabilen Robot Göreve Başladı

Bilimkurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz ‘duyguları algılayabilen robotlar’ gerçek oldu. Astronotların duygularını algılayabilen bir robot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) göreve başladı.

Astronotlara Refakat Edecek

CNN International’a göre, özel kameralarla ve ses dedektörleriyle donatılmış olan akıllı robota CIMON 2 (Mobil Mürettebat Refakatçisi 2) adı verildi. Robotun baş geliştiricilerinden Matthias Biniok, projenin amacının uzayda astronotların yanında bir refakatçi bulundurmak olduğunu söyledi.

Yapay zekaya sahip olan CIMON 2’nin, daha önce 2018 yılında uzaya gönderilen CIMON robotundan elde edilen verilerle geliştirildiği belirtiliyor. CIMON adlandırmasının ise, 1940’lı yıllarda yayınlanan Japon bilimkurgu çizgi roman kahramanı robot Simon’dan ilham alınmasıyla ortaya çıktığı ifade ediliyor.

ISS’deki astronotların üzgün mü, öfkeli mi, neşeli mi olduğunu anlayabilen CIMON 2’nin istasyonda 3 yıl boyunca görev yapması bekleniyor. CIMON 2’nin ayrıca, gelecekte yapılması planlanan derin uzay yolculuklarında da önemli rol oynaması planlanıyor.