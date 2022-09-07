Astronotların Kanı Uzayda Şaşırtıcı DNA Mutasyonları Gösteriyor

Yeni bir çalışma, astronotların kanında uzay uçuşu nedeniyle DNA mutasyonları yaşadığını gösterdi. Ağustos ayında Communications Biology'de yayınlanan çalışma, NASA'nın uzay mekiği programında 14 astronottan alınan kanı incelemesini kapsıyor. Araştırmacılar, daha önce alınan kanla karşılaştırıldığında, kan oluşturan kök hücrelerde birkaç DNA mutasyonu kaydettiler ve bu da ileride endişeye neden olabilir.

Araştırmacılar, mutasyonların endişe verici olduğunu ancak yine de genel endişe eşiğinin altında olduğunu söylüyor. Yine de araştırmacılar, olası mutasyonları izlemek için astronotların periyodik kan taramasına tabi tutulması gerektiği sonucuna vardılar. Her şeyden çok, astronotlarda bu DNA mutasyonlarının keşfi, uzay uçuşunun önceden düşündüğümüzden daha fazla istenmeyen sonuçlara yol açtığını gösteriyor.

Astronotlar Daha Yüksek DNA Mutasyonları Riski Altında Olabilir

Bu, uzay uçuşunun güvenliğinin sorgulandığı ilk sefer değil. Daha önce NASA'nın uzay mekiği programında kullanılana benzer bir uzay uçuşunun astronotları kanserden ölüm riskine sokabileceğine dair endişeler vardı. 2019'da yapılan bir araştırma, durumun böyle olmadığını gösterdi ancak uzay uçuşunun sağlık risklerine ilişkin endişeler artmaya devam etti.

Derin uzay ve ticari uzay uçuşları için planların meyve vermesiyle birlikte, bilim insanları bu sağlık risklerine daha yakından bakıyorlar ve astronotlarda bulunan DNA mutasyonları çok merak uyandırıcı ve endişe verici. Araştırmacılar, yaklaşık 20 yıl önce astronotlardan alınan kana baktılar. Bu astronotlar, 1998 ve 2001 yılları arasında görev yapmıştı.

Daha sonra örnekleri astronotun mevcut kan spektrumuyla karşılaştırdılar ve DNA'daki mutasyonları bulmaya başladılar. Toplamda 17 CH-sürücü geninde 34 bilinmeyen mutasyon keşfettiler. Kanda bu küçük klonların varlığının daha fazla inceleme ve araştırma gerektirdiğini söylüyorlar.