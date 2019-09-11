Asus, 120 FPS Mobil Oyunların Listesini Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu telefonu ROG Phone 2 modelini tanıtan Asus, bu telefonla oynayabileceğiniz 120 FPS mobil oyunların listesini paylaştı.

Snapdragon 855 Plus ve 12 GB RAM ile performans noktasında zirveyi hedefleyen ROG Phone 2, kullanıcıların her oyunu oynayabilmeleri için 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi devasa depolama seçenekleri ile satışa sunulacak. 120Hz ekrana sahip olan ROG Phone 2, yenileme hızı ile de iyi bir deneyim vaat ediyor.

Oyunların büyük çoğunluğunun maksimum 60 FPS desteğinin bulunmasına rağmen şirket, geliştiricileri daha hızlı ekranlar için ayarlamalar yapmaları konusunda ikna edebilir. Yine de bununla birlikte Asus, kullandıkları ekranın önemsiz bir detay olmadığını göstermek adına 120 FPS desteğine sahip mobil oyunların listesini paylaştı.

Assassin's Creed Rebellion

Batman: The Enemy Within

CSR Racing 2

Deer Hunter 2018

Epic Battle Simulator 1 / 2

Final Fantasy XV Pocket Edition

Golf Star

Hitman GO

Injustice 2

Lara Croft Go

Mortal Kombat

Pac-Man

Real Racing 3

Shadow Fight 2 / 3

SimCity BuildIt

Temple Run 2

Traffic Rider

WWE: Champions

Yukarıda verdiğimiz oyunlar, listede bulunan oyunlardan bazıları. Eğer tüm listeye göz atmak istiyorsanız buradaki ve buradaki linklere tıklayarak göz atabilirsiniz.