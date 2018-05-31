ASUS, 20 Ekran Kartı Bağlanabilen Anakartını Duyurdu

Dünyanın en tanınmış bilgisayar donanımı üreticilerinden ASUS, kripto para dünyasında elini güçlendirmek için önemli bir adım daha attı. Şirket, H370 Mining Master adını verdiği kripto para madenciliğine odaklanan yeni anakartına 20 ekran kartı bağlanabileceğini duyurdu.

Madencilik yapmak için kullanılan bütün bilgisayarların tek bir noktada toplanmasını sağlayabilecek yapısıyla birçok madencinin ilgisini şimdiden çekmeyi başaran ASUS H370 Mining Master modelinin, daha önce piyasaya sürülen ASUS B250 Mining Expert’ten hareketle hazırlandığı ve o modelden edinilen tecrübenin H70’e aktarıldığı dile getirildi.

Anakartın sadece 20 ekran kartı desteklemekle kalmayacağının altını çizen ASUS, ekran kartlarının direkt anakarta takılmak yerine USB bağlantısıyla çalıştırılabileceğini söyledi. Şirket böylece 20 ekran kartından herhangi birinde problem olması durumunda olaya daha hızlı müdahale edilebileceğini ve sadece bir USB bağlantısını kesmek suretiyle sıkıntıların giderilebileceğini kaydetti.

Kripto para madenciliğinde kazanç sağlamanın ana yolunun tek bir ağa daha fazla ekran kartı bağlamak olduğunu hatırlatan ASUS, USB bağlantısı yoluyla ekran kartlarının gücünün madencilik ağlarına aktarılmasıyla gelirlerin yükseltilebileceğini belirtti.

Yeni anakartına dair detayları 5 – 9 Temmuz tarihleri arasında Tayvan’da düzenlenecek olan Computex 2018’de vereceğini duyuran şirket, kartı Kuzey Amerika’da 2018’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade etti.