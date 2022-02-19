ASUS, 2025 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

Hayata geçirdiği GreenASUS girişimiyle sürdürülebilirliği iş modelinin ve iş yapış şekillerinin merkezine alan ASUS, 2025 hedeflerini açıkladı. Sürdürülebilirlik hedeflerini “İklim Eylemi”, “Değer Yaratımı”, “Sorumlu Üretim” ve “Döngüsel Ekonomi” ana başlıkları altında toplayan şirket, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı, ana ürünlerin enerji verimliliğini yüzde 50 artırmayı taahhüt ediyor. İşte detaylar!

ASUS 2025 Hedeflerini Netleştirdi

Teknoloji devi ASUS, 22 yıl önce hayata geçirdiği GreenASUS girişimiyle bilişimin çevre üzerindeki etkisini hafifletmeye giden yolda sektöre öncülük ediyor. Tüm faaliyetlerini GreenASUS vizyonu çerçevesinde yürüten ASUS, 2025 yılına kadar global operasyonlarının tümünde hayata geçirmeyi planladığı sürdürülebilirlik hedeflerini; İklim Eylemi, Değer Yaratımı, Sorumlu Üretim ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere dört başlık altında ele alıyor.

2025 sürdürülebilirlik hedefleriyle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Tüm gezegeni etkileyen sorunlarla ilgili harekete geçmek ASUS için ahlaki bir zorunluluk. Teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi bir yandan hayatları geliştirir ve kolaylaştırırken diğer yandan çevreyi de etkiliyor. Özellikle tüketicilerin taleplerini karşılamak için seri üretimin sınırlarını zorlayan firmaların doğal kaynaklar üzerindeki etkileri bilinen bir gerçek.

ASUS, 2000 yılında resmen duyurduğu ve uygulamaya koyduğu GreenASUS standartları çerçevesinde üretim yaparak doğayı korumaya destek oluyor. Bu noktada yasal prosedürlere uygun çevre dostu ürünler sunulmasıyla sınırlı bir yaklaşımdan söz etmiyoruz. GreenASUS, ASUS’un tüm işlevsel birimleri ve ürün iş birimleri dahil olmak üzere baştan aşağı, firma genelinde yürütülen bir vizyon. Bu vizyon şirketin her kademesinde enerji tasarrufundan geri dönüşüme kadar farklı yöntemlerle destekleniyor.

GreenASUS vizyonumuzla teknoloji, yenilik ve çevresel sürdürülebilirliği, herkesin yaşayabileceği daha temiz ve daha yeşil bir dünya için harmanlamayı amaçlıyoruz” dedi. 22 yıldır GreenASUS komitesinin ilkeleri doğrultusunda çalışan ASUS, bugüne kadar çevreci ve enerji verimliliğine sahip ürünler yaratarak ve ürünlerin karbon ayak izini azaltarak ekolojik etkilerinin hafifletilmesini sağladı. 2011 yılında karbon nötr ürünler tasarlayan ASUS, 2018 yılından bu yana her yıl 50 ile 60 bin adet ekolojik etiket kazandı.

Doğa dostu ürünlerini, enerji tasarrufu yapmak için özel olarak tasarlayan marka, birçok farklı ürün gamında kullandığı sistemlerle yüzde 30 ile yüzde 70 arasında aylık tasarruf sağlıyor. ASUS, Paris İklim Anlaşması’nı da doğa dostu üretim ve karbon salınımını azaltması açısından sektör adına oldukça önemli bir gelişme olarak görüyor. ASUS “İklim Eylemi” hedefi kapsamında; 2025 yılına kadar küresel operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve ana ürünlerinin enerji verimliliğini yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

ASUS, Mayıs 2022’de, yüzde 100 yenilenebilir enerji elde etmek için, küresel bir yenilenebilir enerji girişimi olan RE100'ün üyelerinden biri olduğunu resmen duyurdu. Bu kapsamda, ASUS’un 2030 yılına kadar Tayvan merkezli operasyon merkezlerinde, 2035 yılına kadar küresel operasyon merkezlerinde %100 yenilenebilir enerji kullanmak da en önemli hedefleri arasında.

2020 yılı itibarıyla ASUS’un yenileyerek bağışladığı bilgisayar sayısı 17.500’e ulaştı. Daha da önemlisi, ASUS, yenilenmiş bilgisayarların sadece bir "bağış" olarak bırakmıyor. Alıcıların ve kullanıcıların dijital becerilerde ustalaşmasına yardımcı olan bir ortam olması için yeni dijital öğretim materyalleri geliştiriyor. STK’lar, okullar ve gönüllülerle iş birliği yaparak, uzak bölgelerdeki çocukların, yoksulluk seviyesindeki öğrenciler, kadınlar ve yaşlıların teknolojiye erişimini iyileştirmek için dijital öğrenme merkezleri kuruyor.

Peki siz ASUS'un daha temiz bir doğa adına attığı adımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.