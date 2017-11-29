Asus 240 Hz ve 1 ms FreeSync Monitörü ROG Strix XG258Q'yü Tanıttı

Günümüzde ekran kartları bir hayli güçlendi. Buna bağlı olarak saniyede üretilen kare hızı ciddi oranda arttı. Bilgisayarlarımızın donanımları bu kadar yüksek kare hızı üretebilse de monitörlerimiz bu kadar kareyi bize sunmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle eskiden makul kabul edilen 60 hz yenileme hızı artık ihtiyacımızı karşılamıyor.

Böyle bir ihtiyacın ortaya çıkasından sonra 120 hz ve 144 hz yenileme hızlarını, AMD FreeSync ya da Nvidia G-Sync teknolojilerini destekleyen monitörler üretilmeye başlandı. Bu monitörler hızaştırma yöntemiyle 180 hz gibi yenileme hızlarında çalıştırılabiliyor. Fakat 240 hz gibi bir değer stadartların bir hayli üzerinde. İşte Asus'un yeni piyasaya sürdüğü ROG Strix XG258Q model monitör 240 hz yenileme hızıyla fark yaratacak.

Bir monitörün 240 hz yenileme hızına sahip olması demek, bu monitörün ekran kartınızın saniyede ürettiği 240 kareyi yırtılma veya deformasyon olmadan gösterebileceği anlamına geliyor. AMD'nin FreeSync teknolojisi ise AMD ekran kartınızı ve monitörünüzü uyumlu bir şekilde çalışacak şekiklde ayarlıyor ve kare hızıyla yenileme hızını eşleştiriyor.

Asus ROG Strix XG258Q monitörün diğer özellikleri ise 1 ms tepkime süresi ve 1920x1080 Full HD çözünürlük olarak listelenmekte. Monitörün 1080p çözünürlüğü biraz düşük gibi görünüyor; fakat bu çözünürlükte saniyede 240 kare üretecek donanım da sayılı. Nvidia'nın GTX 1080 Ti ekran kartını kullanıyorsınız çözünürlüğü 1080p'de tutup, kare hızını yükseltmeyi ve Asus ROG Strix XG258Q ile akıcı bir görünüm elde etmeyi tercih edebilirsiniz.

TN panele sahip olan Asus ROG Strix XG258Q, diğer ROG monitörler gibi ergonomik bir şekilde görüş açısının ayarlanmasını mümkün kılmakta. Monitörün yurt dışı satış fiyatı 450 $ civarında.