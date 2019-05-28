ASUS, 30. Yıl Özel Modellerini Tanıttı

Geçtiğimiz ay 30. yaşını kutlayan Tayvanlı teknoloji devi ASUS, bu önemli kilometre taşı şerefine bir dizi yeni ürün tanıttı.

Computex 2019 etkinliğinde sahneye çıkan ASUS, Zenfone 6’nın özel sürümü ile 30. yılını kutluyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan akıllı telefon, Tayvanlı şirketin otuzuncu yılı şerefine yeniden tasarlandı.

Etkinlikte tanıtılan tek ürün ZenFone 6 Edition 30 olmadı. ZenBook serisinin yeni modeli ZenBook Edition 30’u ve Prime X299 Edition 30 adını verdiği anakartını da görücüye çıkaran şirket, ürün portföyünü daha da zenginleştirdi.

Ürünlerin hepsinde ASUS’un 30. yıldönümüne özel olarak geliştirdiği "A" logosu ve bazı özel tasarım detayları bulunuyor.

ZenFone 6 Edition 30

Öncelikle ZenFone 6 Edition 30’a göz atalım. Yalnızca 3.000 adet üretilecek olan özel sürüm, orijinal ZenFone 6 modelinin aksine 12GB RAM ve 512GB depolama alanı ile gelecek. Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti bulunuyor. 6.4 inçlik çentiksiz FHD + LCD bir ekranı bulunan Edition 30, 5.000mAh değerinde büyük bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Cihazda ayrıca arka parmak izi okuyucuyu, stereo hoparlörü, kulaklık jakı ve NFC'yi de bulacaksınız.

ZenBook Edition 30

ZenBook Edition 30, yeni çift ekranlı Zenbook Duo serisinin biraz daha abartılısı.18 ayar gül altın kaplamalı bir “A” logosu ile süslenmiş olan bilgisayar, orijinal İtalyan derisine sarılmış durumda. Cihaz aynı zamanda mouse, mouse pad ve deri kılıf ile birlikte geliyor. Özel olarak, ScreenPad 2.0 ve NVIDIA MX250 GPU ile güncellenen Edition 30, yüzde 95 ekran / kasa oranı, 8. nesil Intel Core i7 işlemci ve 16GB RAM gibi özellikler sunuyor.

Prime X299 Edition 30

Prime X299 Edition 30, M.2 Isı Bloğu, DDR4 4133MHz, 802.11ad kablosuz, çift M.2, U.2, Intel VROC desteği, SATA 6Gb/s, WiFi 6 ve ön panel USB 3.1 Gen 2 konektör gibi özelliklerle geliyor. Sistem sıcaklıklarını, işlemci frekansını ve fan hızlarını yansıtan LiveDash OLED ekrana sahip olan anakart, bunun yanı sıra ses ve el hareketi kontrolü sunan "Akıllı Kontrol Konsolu” ile birlikte geliyor.

ASUS, 30. yıldönümüne özel olarak geliştirdiği üç ürünün de fiyatlandırma ve çıkış tarihi ile ilgili detayları açıklamadı; ancak konuya ilişkin detaylar belli olduğu takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.