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ASUS 360° Kamera Uygulaması Yayınlandı

ASUS 360° Kamera Uygulaması Yayınlandı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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ASUS, Ağustos ayında ZenFone 4 ile birlikte duyurduğu ping pong topuna benzer kamerası ASUS 360° Kamerasının uygulamasını yayınladı. Play Store'da ücretsiz olarak sunulan uygulama ile cihazı telefonunuzdan kontrol edebileceksiniz.

ASUS 360°, 210 derecelik geniş görüş açısına sahip iki balık gözü lensi ile birlikte geliyor. Bu küçük bilye şeklindeki kamera, USB-C veya MicroUSB aracılığıyla telefonunuza bağlayarak, 4K (4096x2048) fotoğraf ve 2K (2048x1024) video çekebiliyorsunuz.

Kamera, panorama, balık gözü, asteroit ve VR gibi birçok farklı modu da destekliyor. Ayrıca, 360 derece formatında canlı yayın desteğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

ASUS 360° Kamera

ASUS’un küçük ama bir o kadar da etkili kamerası, artık kendi uygulamasına sahip. Play Store’da yayınlanan uygulama ile, cihazı telefonunuzdan kontrol edebileceksiniz.

ASUS 360° Kamera uygulaması Play Store'da ücretsiz, ancak kullanmak için önce bu ping pong topuna benzer kamerayı satın almanız gerekiyor.

Cihaz’ın fiyatı ve piyasaya sürüleceği tarih hakkında net bir bilgi verilmedi, ancak yakın bir zamanda detayların belli olacağını tahmin ediyoruz.

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