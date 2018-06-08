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ASUS, Akıllı Telefonunda 10GB RAM'i Test Etmiş

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Mobil
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve akıllı telefon pazarının en farklı cihazlarından olan Asus Rog Phone hakkında yeni bir iddia paylaşıldı. Roland Quandt tarafından yapılan açıklamada, Asus'un cihazında 10GB RAM'i denediği ancak bunu sığdıramadığı ortaya çıktı.

Tam olarak hangi cihazında 10GB RAM'i denediği bilinmeyen Tayvanlı üreticinin farklı bir alanda çalıştığı hiç şüphesiz belli. Özellikle Rog Phone ile oyuncuların büyük ilgisini toplayan Asus'un neden bu denemede bulunduğu ise bilinmiyor. Ancak ortalama bir akıllı telefonun 4GB RAM boyutuna sahip olduğunu düşünürsek, bu kapasitenini bir hayli fazla olduğunu söylemek gerekiyor.

Bu denemesini yakın zamanda duyurulmuş ASUS ROG Phone için yaptığı varsayılan üreticinin başarılı olamadığı belirtildi. 10GB'lık RAM'i cihaza sığdıramadığı ifade edilen Asus'un bu girişimine devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Ancak şu anda 10GB RAM ile kapışabilecek bir model bulunmuyorken oyuncu odaklı akıllı telefonların 8GB ile gayet iyi performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan Asus Rog Phone'da 8GB RAM yer aldığını hatırlatalım. Modelin bir sonraki sürümünde 10GB RAM olur mu, zaman içerisinde göreceğiz. Ancak böyle bir cihaz gelirse şaşırmamak gerekiyor.

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