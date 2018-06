ASUS, Akıllı Telefonunda 10GB RAM'i Test Etmiş

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve akıllı telefon pazarının en farklı cihazlarından olan Asus Rog Phone hakkında yeni bir iddia paylaşıldı. Roland Quandt tarafından yapılan açıklamada, Asus'un cihazında 10GB RAM'i denediği ancak bunu sığdıramadığı ortaya çıktı.

Tam olarak hangi cihazında 10GB RAM'i denediği bilinmeyen Tayvanlı üreticinin farklı bir alanda çalıştığı hiç şüphesiz belli. Özellikle Rog Phone ile oyuncuların büyük ilgisini toplayan Asus'un neden bu denemede bulunduğu ise bilinmiyor. Ancak ortalama bir akıllı telefonun 4GB RAM boyutuna sahip olduğunu düşünürsek, bu kapasitenini bir hayli fazla olduğunu söylemek gerekiyor.

So once upon a time (a few months back) ASUS wanted to put 10GB RAM in a new flagship (ROG phone maybe?). But that didn't work out, bc of packaging issues (usually placed on top of the SoC, but no room to put the necessary modules in the little space available for a PoP design)