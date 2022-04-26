ASUS, AMD Radeon RX 6400 Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı

ASUS, orta seviye 1080p oyun sistemleri için uygun fiyatlı ve güç tasarruflu AMD Radeon™ RX 6400 serisi ekran kartlarını tanıttı.

Yüksek çözünürlükler ve yenileme hızları, modern oyun deneyimini zirveye taşısa da 1080p günümüzde hâlen çoğu oyuncunun çözünürlük tercihi olmayı sürdürüyor. Grafik açısından yoğun tek kişilik oyunları saniyede 60 kare hızla oynamak veya rekabetçi e-spor yapımlarını 120 Hz ve üzerinde çalıştırmak için oyuncuların yeterli güç sağlayabilen ekran kartlarıa ihtiyaçları var.

ASUS bu yeni Radeon RX 6400 serisini iki farklı model hâlinde sunuyor: ASUS Dual Radeon RX 6400 ve Phoenix Radeon RX 6400.

Piyasaya çıkan Dual modelinde hava akışını doğrudan en çok ihtiyaç duyulan yere yani soğutma bloğuna yönlendiren bariyer halkalarına sahip iki adet Eksen Teknolojili fan mevcut. Kart 52°C sıcaklığa geldiğinde 0 dB teknolojisi fanları tamamen durdurarak oyun yükü olmadığında oyuncuların sistemlerini tamamen sessiz bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Mücadele kızışıp GPU sıcaklığı 60°C ve üzerine ulaştığında ise fanlar çalışmaya başlıyor, yine bir o kadar sessiz ama güçlü soğutma devreye giriyor.

Phoenix Radeon RX 6400 ekran kartı büyük modelle benzer bir tasarıma sahip. Tek fanlı sisteme sahip olan bu model, alüminyum arka plaka ve aydınlatma bulunmayan yapısıyla daha uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Her iki kart da Auto-Extreme montaj süreciyle üretildiler ve 144 saatlik sıkı onay programından geçtiler.

ASUS Dual Radeon™ RX 6400 Teknik Özellikleri

AMD Radeon™ RX 6400 GPU

4 GB GDDR6

PCIe® 4.0 Arayüzü

1 x yerleşik HDMI® 2.1

1 x yerleşik DisplayPort 1.4a

ASUS Phoenix Radeon™ RX 6400 Teknik Özellikleri