ASUS AMD Radeon RX 6500 XT Ekran Kartlarını Duyurdu!

ASUS, AMD Radeon RX 6500 XT ekran kartlarını resmi olarak duyurdu. ASUS, Dual Radeon RX 6500 XT ve TUF Gaming Radeon RX 6500 XT ekran kartlarını duyurdu. 6 nm üretim süreciyle ve AMD RDNA 2 oyun mimarisiyle geliştirilen bu yeni ekran kartları popüler AAA ve e-spor yapımlarında 1080p deneyimlerini daha fazla oyuncunun yaşayabilmesi için tasarlandı. İşte tüm detaylarıyla AMD Radeon RX 6500 XT ekran kartları!

AMD Radeon RX 6500 XT Ekran Kartı Neler Sunuyor?

Kartlarda yüksek bant genişliğine ve düşük gecikme süresine sahip AMD Infinity Cache ve 4 GB GDDR6 bellek bulunuyor. Yeni modeller Microsoft Windows 11 ve Microsoft DirectX 12 Ultimate’in yanı sıra , AMD Smart Access Memory teknolojisine, AMD FidelityFX Super Resolution ölçek yükseltme teknolojisine destek veriyor. Dual Radeon RX 6500 XT iki yuva yer kaplayan kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 85 watt güç tüketimi ile bu kart sisteme ısı veya gürültü yükü getirmeden 1080p performansını en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.

Sistem daha hafif yüklerde 0 dB teknolojisi fanları tamamen kapatarak kartı sessizce çalıştırıyor. Grafik işlemcinin sıcaklığı 60° C’ye ulaştığında fanlar yeniden devreye giriyor. Ön korumadaki ve alüminyum arka plakadaki sade RGB aydınlatma, üst seviye modellerden daha uygun fiyatlı olan bu karta birinci sınıf bir hava katıyor diyebiliriz.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT Ekran Kartı Özellikleri

Biraz daha yüksek performans gösteren ekran kartı arayanlar için ise ASUS, TUF Gaming Radeon RX 6500 XT modelini sunuyor. 2,7 yuva yer kaplayan soğutma bloğu ve iki adet Eksen Teknolojili fan ile bu kart, aynı gürültü düzeyiyle Dual Radeon RX 6500 XT ekran kartından daha düşük sıcaklıklara ulaşabiliyor. 90 watt güç tüketimiyle de grafik işlemcinin saat hızlarını koruyor. Çift BIOS sayesinde kullanıcılar TUF Gaming ekran kartlarını sessizliğe öncelik veren Q modunda çalıştırabilir. TUF Gaming Radeon RX 6500 XT ekran kartı tasarımıyla sistemlerin merkezinde yer alabilir.

Karttaki TUF logosu Aura RGB ile aydınlatılıyor. Aura Sync uyumu sayesinde kullanıcılar kartın aydınlatmasını sistemin geri kalanıyla uyumlu hale getirebilir. Diğer TUF Gaming ürünlerinde olduğu gibi TUF Gaming Radeon RX 6500 XT ekran kartında da askeri sınıf kapasitörler kullanılıyor ve kartlar dayanıklılık ve uzun ömür için sıkı testlerden geçiriliyor. Her iki kart da bileşenleri insan müdahalesi olmadan lehimleyerek uzun süre dayanıklı ve yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkaran Auto-Extreme teknolojisiyle üretiliyor. Ekran kartlarının genel özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition Ekran Kartı ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition Ekran Kartı · AMD Radeon RX 6500 XT GPU · 4 GB GDDR6 · PCIe 4.0 Arayüzü · 1 x Yerleşik HDMI 2.1 · 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4a · AMD Radeon RX 6500 XT GPU · 4 GB GDDR6 · PCIe 4.0 Arayüzü · 1 x Yerleşik HDMI 2.1 · 1 x Yerleşik DisplayPort 1.4a

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