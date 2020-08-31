ASUS Bütçe Dostu Telefonlarla Geliyor: Strateji Değiştirdi!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen ASUS bütçe dostu telefonlarla gelecek. Firmanın strateji değişikliğine gittiği son derece açık. İşte ASUS tarafından üretilecek ucuz cihazların bazı özellikleri.

2018 yılının sonlarında CEO değişikliği yapan ve hemen ardından satış stratejisini de gözden geçiren ASUS, uygun fiyatlı modellere tamamen veda etmişti. Bu segmenti tamamıyla Samsung, Redmi ve Realme gibi kuruluşlara bırakan ASUS, dört yeni bütçe modeli ile kullanıcılarının karşısına geçecek. Böylece, neredeyse tamamen amiral gemisi telefonlara ve oyuncu telefonlarına yönelen ASUS, strateji değişikliğine gitmiş oldu.

ASUS bütçe dostu cihazlara önem verecek

Gelen son sızıntılara göre ASUS şu anda tam dört farklı bütçe dostu telefon ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Bu cihazların Lito, Lagoon, Bengal ve Scuba olarak isimlendirileceği de ifade ediliyor.

Şirketin bu cihazlarla ilgili isimleri bile belirlemiş olması dedikodudan çok daha önde olduğumuzu gösteriyor. Yani neredeyse kesin olarak böyle bir serinin geleceğini söyleyebiliriz. OnePlus Nord’larda da karşımıza çıkan Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G işlemciler Lito tarafından kullılacak gibi görünüyor. Snapdragon 690 işlemci ise Lagoon tarafından kullanıma sunulacak.

Bengal ve Scuba modellerinde muhtemelen Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 gibi donanımlara yer verilecek. ASUS Max M3, Max Pro M3 ve Max M3 Lite gibi model isimlerinin verilebileceği bu seri; kısa bir süre içerisinde üretilebilir. Ancak yine de ASUS bu cihazları üretmekten vazgeçip diğer segmentlere devam edebilir. Sizce şirket nasıl bir strateji izleyecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.