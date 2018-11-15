Asus, Chrome İşletim Sistemli İlk Tabletini CES 2019’da Tanıtabilir

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019’a sadece birkaç ay kaldı. Las Vegas’ta düzenlenecek olan fuarda her zamanki gibi birçok yeni ürün göreceğiz. CES organizasyonlarında her defasında yeni ürünlerini tanıtmasıyla bilinen Asus’un, CES 2019’da Chrome işletim sistemli ilk tabletini tanıtacağı söyleniyor.

Asus, Google Chrome işletim sisteminden gücünü alan ürünler piyasaya çıkarma konusunda oldukça tecrübeli. Dolayısıyla firma şimdilerde Chrome işletim sistemiyle çalışan ilk tabletini piyasaya çıkarmayı düşünüyor olabilir.

Twitter üzerinden yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan bir kaynaktan alınan bilgilere göre, Asus Chrome işletim sistemli ilk tabletini muhtemelen CES 2019’da tanıtacak. Cihazın 10 inç’lik bir ekrana sahip olması bekleniyor ancak ürün hakkında daha fazla detay bilinmiyor.

Tablet güçlü donanım özellikleriyle premium bir ürün olarak mı gelecek bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak cihazın Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden çok daha fazlasına sahip olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Asus şimdilik Chrome işletim sistemli bir tablet piyasaya süreceğini doğrulamadı. Tablet CES 2019’da tanıtılana kadar da Asus’tan bu konu hakkında bir şeyler duymamız zor görünüyor.