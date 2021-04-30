Asus Gözleri Koruyan Düşük Mavi Işık Teknolojisi ile Karşımıza Çıktı

Bilgisayar başında uzun zaman geçiren kullanıcıların göz sağlığını korumayı amaçlayan Asus, yeni nesil bilgisayarlarında düşük mavi ışık teknolojisine sahip OLED panellerden destek aldı. Peki söz konusu teknoloji, kullanıcıların göz sağlığı için ne anlama geliyor?

Asus, OLED Panele Sahip Bilgisayarlarını Satışa Sundu!

İlk olarak televizyonlarla birlikte hayatımıza dahil olan OLED teknolojisi, günümüzün en başarılı ekran teknolojilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bu başarının ardında yatan faktörlerden birisi renk doğruluğu olsa da, OLED panellerin LED panellere nazaran yüzde 70 oranında daha düşük mavi ışık yansıttığına da değinmek gerekiyor.

Son yıllarda akıllı telefonlarımızda da yer almaya başlayan bu ekran teknolojisi, ZenBook Flip 13 ve ZenBook Pro Duo modelleri ile birlikte dizüstü bilgisayarlarda da baş göstermeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, dizüstü bilgisayarlarında her zamankinden daha doğru renk ayrıntılarını yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda çok daha düşük oranda mavi ışığa maruz kalıyor.

Mavi ışıkla yoğun temasın göz yorulması, kızarıklık, batma, sulanma ve kaşınma gibi problemler yarattığını biliyoruz. Tüm bu problemler, aynı zamanda odaklanmayı ve dolaylı yoldan da üretkenliği baltalayabiliyor. Asus, 2021 itibarıyla en geniş OLED dizüstü bilgisayar model serisine sahip marka olarak öne çıkıyor. Bu modellerin arasında ZenBook Flip 13 ve ZenBook Pro Duo gibi kullanıcıların yakından tanıdığı seriler yer alıyor.

Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “OLED ekran teknolojisine sahip bilgisayarları tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarıyla da tanıştırdık. Donanım ve tasarım ile birlikte en yenilikçi teknolojileri bünyesinde barından Asus’un dizüstü bilgisayar modellerine entegre ettiği bu teknoloji; tepki süresi yüksek, enerji tüketimi daha az bilgisayarlar vaat ediyor. Asus, aynı zamanda ASGS ve TÜV Rheinland tarafından verilen göz konforu sertifikalarına da sahip. İşte tüm bunlar dijital ekran bağımlıları için Asus bilgisayarları daha güvenilir bir seçenek haline getiriyor.” dedi.