ASUS Bütçe Dostu GTX 1630 Modellerini Piyasaya Sürdü

ASUS, NVIDIA en yeni orta seviye yonga setini taşıyan ASUS Phoenix GeForce GTX 1630 ve ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630’u duyurdu. NVIDIA’nın Turing mimarisinden güç alan bu giriş seviyesi grafik işlemciler, uygun maliyetle 1080p oyun deneyimi yaşamak isteyenlere ideal bir seçenek sağlıyor.

ASUS Phoenix GeForce GTX 1630’da çift rulmanlı ve IP5X standardında toz geçirmezlik özelliğine sahip bir adet Eksen teknolojili fan bulunuyor. Bu fan kartın uzun yıllar güvenilir bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. İki yuva yer kaplayan bu minyatür boyutlu ekran kartının uzunluğu da 17,78 cm’den daha kısa. Böylece bu kart ITX anakart ve küçük kasa kullanan kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenek haline geliyor. Phoenix GeForce GTX 1630, bileşenleri insan müdahalesi olmadan lehimleyerek uzun süre dayanıklı ve yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkaran ASUS Auto-Extreme teknolojisiyle üretiliyor. Üretimin ardından kartlar toplam 144 saat süren testlerden geçiyor. Bu şekilde ürünlerin kullanıcının eline en iyi haliyle ulaşması sağlanıyor.

ASUS biraz daha fazla güç arayan kullanıcılara ise TUF Gaming GeForce GTX 1630 ve TUF Gaming GeForce GTX 1630 OC Edition modellerini sunuyor. OC Edition modelinde 1815 MHz’e (OC modunda 1845 MHz) ulaşan saat hızların ve 4 GB GDDR6 RAM ile bu kartlar en yeni e-spor yapımlarında akıcı kare hızları sunuyor. Her iki TUF Gaming modeli de 2,3 yuva yer kaplıyor ve uzunlukları 20,3 cm’den biraz fazla. Bu sayede kullanıcılar bu kartları çoğu standart kasaya kolayca sığdırabiliyor. Uzay ve havacılık sektörü sınıfı yağ kullanılan iki fanlı tasarıma sahip TUF Gaming kartları, Phoenix GeForce GTX 1630’da olduğu gibi Auto-Extreme süreciyle üretiliyor ve 144 saatlik testlerden geçiriliyor. ASUS ayrıca kullanıcıların dayanıklılık ve uzun ömür konusundaki endişelerini ortadan kaldırmak için kartların TUF Gaming ailesindeki diğer ürünlerle de uyumlu çalıştığından emin olmak amacıyla ekstra testler uyguluyor.

ASUS Phoenix GeForce GTX 1630 Teknik Özellikleri

CUDA çekirdekleri: 512

Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1815 MHz

Oyun modu artırılmış saat hızı: 1785 MHz

4 GB GDDR6

PCIe® 3.0 arayüzü

1 x Yerleşik HDMI® 2.1b

1 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a

1 x DVI-D

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630 Teknik Özellikleri

CUDA çekirdekleri: 512

Hız aşırtma modu artırılmış saat hızı: 1815 MHz

Oyun modu artırılmış saat hızı: 1785 MHz

4 GB GDDR6

PCIe® 3.0 arayüzü

1 x Yerleşik HDMI® 2.1b

1 x Yerleşik DisplayPort™ 1.4a

1 x DVI-D

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1630 OC Edition Teknik Özellikleri