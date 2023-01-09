ASUS, %75 Boyutlu Kablosuz Oyuncu Klavyesi ROG Azoth'u Tanıttı

ASUS Republic of Gamers (ROG), %75 boyutlu ilk kablosuz oyuncu klavyesi ROG Azoth’u tanıttı. Bu özel klavye yalnızca birinci sınıf klavyelerde görülen özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

ROG Azoth’ta klavyenin durumunu, Caps Lock tuşunun açık olup olmadığını, bağlantı modunu ve PC/Mac modunu gösteren 2 inç boyutlu yerleşik bir OLED panel bulunuyor. Bu panel ayrıca pil düzeyini, multimedya bilgilerini, özel animasyonları ve işlemci sıcaklığı gibi sistem verilerini de gösterebiliyor. Buradaki gösterilen veriler isteğe bağlı düzenlenebiliyor.

ROG Azoth Kendi Yağ Kitiyle Geliyor

10 adet silikon conta ve üç katmanlı baskı emici köpük içeren birinci sınıf contalı montaj yuvası tasarımı sayesinde ROG Azoth, hafif yumuşak hissiyatı ile birlikte etkileyici bir akustik kazanıyor. ROG Azoth’ta kullanılan ROG NX mekanik anahtarlarda önceden yağlanmış kök ve taban yuvaları bulunuyor. Bu sayede kullanıcıya yumuşak bir tıklama hissi veriyor ve yay gürültüsü ortadan kaldırılıyor.

ROG Azoth kendine özgü yağ kitiyle de dikkat çekiyor. Klavyesini kendine özel hâle getirmek isteyenler için ideal bir model olan ROG Azoth'la birlikte gelen aksesuarlar arasında Krytox™ GPL-205-GD0 yağ, üç ek anahtar, tuş başlığı ve anahtar çıkarma aleti, anahtar açma aleti ve anahtarlar için yağlama rafı bulunuyor.

ASUS'un ilk %75 boyutlu kablosuz oyuncu klavyesi ROG Azoth'un ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.