ASUS Mini PC PL63’ü Duyurdu!

ASUS, az yer kaplayan kompakt yapılı Mini PC PL63 modelini duyurdu. Söz konusu PC perakende, şirket içi ve eğitim ortamları için ideal ultra ince, ultra güvenilir tasarımla geliyor. İşte detaylar!

ASUS Mini PC PL63 Özellikleri

11. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xe grafik işlemciyle donatılan model, birçok farklı ortamda işleri kolaylıkla halledebiliyor. Mini PC Pl63’te PCIe Gen 4 x4 M.2 NVMe SSD desteğinin yanı sıra Intel 2,5 Gbps LAN ve dört adede kadar ekranla kullanılabilen çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. Thunderbolt 4 ayrıca güç dağıtımı da yaparak Mini PC PL63’ün gereken gücü ekrandan almasına imkan sağlıyor.

Dayanıklılık ve güvenilirlik sunan sağlam metal kasa, Mini PC PL63’ü perakendecilikte dijital tabelalar ve bilgilendirme noktaları için ideal hale getiriyor. Kurumsal ortamlardaki ofis iş istasyonlarında ve akıllı sınıf uygulamalarında da harika çözüm sunuyor. Mini PC PL63’ün 167 x 120 x 34 mm boyutlarındaki 0,67 litrelik ince ve kompakt kasasını hemen her yerde kullanmak mümkün. Hatta kasayı VESA montaj parçasıyla monitörün arkasına yerleştirip alandan tasarruf eden tek bir çözüm elde edilebiliyor.

Mini PC PL63; HDMI, DisplayPort ve iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla 60 Hz’de 8K çözünürlük sunan tek bir ekrana veya aynı anda dört adet 4K ekrana destek veriyor. Mini PC PL63, gösterdiği etkileyici görsel performans sayesinde dijital tabelalar, ilan panoları ve diğer reklam uygulama alanları için mükemmel çözüm sunuyor. Mini PC PL63’e güç veren 11. Nesil Intel Core işlemciler bir önceki modele göre %25’e kadar daha yüksek performans ve kesintisiz işlem gücü sağlıyor.

Entegre Intel Iris Xe grafik işlemci ise 3,6 kat daha yüksek GPU performansı sunarak son derece akıcı ve hızlı görüntüler elde ediyor. Mini PC PL63’te iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI ve DisplayPort bulunuyor. 40 Gbps’ye kadar bant genişliği, DisplayPort bağlantısı ve USB4 uyumluluğu sunan Thunderbolt 4; yuva, ekran veya depolama cihazları için en hızlı ve en çok yönlü bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor.

USB 3.0 standardından iki kat daha fazla bant genişliği sunan USB 3.2 Type-C güç girişi imkanı da veriyor. Bu özellik sayesinde, Mini PC PL63’ün gereken gücü monitörden alması mümkün oluyor. Böylece kullanıcılar daha düzenli bir sistem kurabiliyor. Bu bağlantı noktası ayrıca DisplayPort görüntü çıkışı özelliğini de taşıyor. Mobil cihazlar da bu bağlantı noktasından şarj edilebiliyor.

Yeni nesil 2.5GBASE-T ağ teknolojisi 2,5 Gbps’ye kadar hız sunabiliyor. Standart Gigabit Ethernet’ten 2,5 kat daha hızlı olan bu bağlantı teknolojisi ile kullanıcılar yoğun veri kullanımı gerektiren işleri kolayca halledebiliyor. Bunlara ek olarak, Mini PC PL63’teki WiFi 6 modülü internet üzerinden yüksek çözünürlüklü videoların akıcı bir şekilde izlenmesini, bağlantı kopmalarının azalmasını ve yoğun ortamlarda daha stabil bağlantılar elde edilmesini sağlıyor.

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