ASUS Mini PC PN64 ve PN52 Modellerini Duyurdu

ASUS, CES 2022’de Mini PC PN52 ve PN64 modellerini duyurdu. Mini PC’ler sundukları performans ile özellikle kurumsal kullanıcılar için ideal çözümler sunmayı hedefliyor. Fitilli kasaya ve eğik kesimli kenarlara sahip olan modeller kurumsal ortama kolayca uyum sağlamaları için dizayn edildi. Cihazlara dair tüm detaylar haberimizde.

ASUS Mini PC PN64 ve PN52 Modelleri Görücüye Çıktı

1 litrelik PC segmentinde perofrmans sunan Mini PC PN64 ve PN52 modelleri, Intel ve AMD işlemciler için termal tasarıma ve kompakt yapıya sahip. 120 x 130 x 55,5 mm boyutlarındaki bu mini PC modelleri dört adet ekrana destek veriyor ve kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Ek olarak, her iki modelde de bulunan İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliği kullanıcıların başkalarıyla iletişim kurmasına imkan veriyor.

Mini PC PN64 gücünü 12. Nesil Intel Core işlemciden ve DDR5-4800 RAM’den alıyor. Dört adet ekrana destek veren üründe beş adet USB girişi ve yuvalar veya depolama cihazları için ayrılan bir yapılandırılabilir giriş bulunuyor. Mini PC PN52, entegre AMD Radeon Grafikli AMD Ryzen H serisi işlemcilerden yararlanıyor. Üründe iki adet M.2 2280 SSD ve bir adet 2,5 inç SATA HDD bulunuyor.

PN52’de ayrıca iki adet HDMI bağlantı noktası yedi adet USB girişi var. Bu USB girişlerinin arasında DisplayPort 1.4 ve 120 watt güç aktarımı özelliklerine sahip bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Cihazların teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PN52 Teknik Özellikler

İşlemci : AMD Ryzen 5000H serisi

: AMD Ryzen 5000H serisi Bağlantı Seçenekleri: 7 adet USB bağlantısı desteği, yerleşik çift dual HDMI bağlantı noktası ve Type-C Display Port

7 adet USB bağlantısı desteği, yerleşik çift dual HDMI bağlantı noktası ve Type-C Display Port Yapılandırılabilir Giriş: DisplayPort, VGA, LAN, COM veya HDMI girişi şeklinde yapılandırılabilir.

DisplayPort, VGA, LAN, COM veya HDMI girişi şeklinde yapılandırılabilir. Depolama: İki adet M.2 SSD desteği

İki adet M.2 SSD desteği Ses: İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliği

PN64 Teknik Özellikler

İşlemci : Intel 12. Nesil Core işlemci

: Intel 12. Nesil Core işlemci RAM: DDR5-4800 RAM desteği

DDR5-4800 RAM desteği Yapılandırılabilir Giriş: İki adet HDMI bulunan arka giriş çıkış paneliyle 4 adet ekran desteği

İki adet HDMI bulunan arka giriş çıkış paneliyle 4 adet ekran desteği Ses: İki Yönlü Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliği

Peki siz ASUS'un CES 2022’de tanıttığı Mini PC PN52 ve PN64 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.